Junts adverteix que unes eleccions anticipades serien «la culminació del fracàs» d'Illa i ERC

"Si Illa convoca eleccions anticipades, serà la culminació del seu fracàs i el dels seus socis". Amb aquestes paraules s'ha pronunciat el portaveu de Junts, Josep Rius, sobre un possible avançament electoral davant el possible fracàs dels pressupostos. Els juntaires creuen que aquests comicis avançats serien "un mal escenari" però veuen Salvador Illa capaç de fer-ho juntament amb Pedro Sánchez perquè "són dos polítics desesperats". El PSC, de moment, ha descartat una convocatòria electoral a Catalunya que coincideixi amb els comicis a l'Estat.
Rius ha recordat que, de posar-se fi a l'actual Govern, Illa hauria liderat una de les legislatures més curtes de la història i ha insitit a apuntar cap a la responsabilitat d'ERC i els Comuns: "Es demostraria la seva aposta fallida sense un projecte de país compartit més enllà de repartir-se el poder", ha sentenciat el portaveu de Junts. El partit reitera que el Govern no els ha arribat a convocar per parlar dels comptes i que això situa com a "únics responsables del bloqueig" a Illa i els socis. "Que ningú ens demani responsabilitats perquè qui està al còrner del país és el PSC", ha sentenciat Rius.
Per què hi ha aquest temor d'unes eleccions anticipades? Junts creu que el PSC i el PSOE estan utilitzant la guerra amb "finalitats partidistes i electoralistes" i que això podria donar peu a una mena de superdiumenge d'urnes. "Sánchez ha optat per embolicar-se en la bandera del 'no a la guerra' i en la bandera espanyola; és una manca de responsabilitat institucionals", ha carregat Rius, que creu que la realitat és que a Sánchez només li importa guanyar les eleccions espanyoles. Si Illa optés per convocar el mateix dia amb l'expectativa d'uns bons resultats a Catalunya i a l'Estat, Junts creu que només faria que "espanyolitzar" les eleccions al Parlament.
Retirada dels pressupostos per la guerra
Per altra banda, Junts ja havia presentat l'esmena a la totalitat als pressupostos, i ara ha anat un pas més enllà demanant directament que Illa retiri els comptes. El motiu, segons Rius, és que la formació considera que els comptes han quedat "caducats" perquè no incorporen mesures per pal·liar les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient. A més, la reformulació dels pressupostos, a parer de Rius, hauria d'implicar que s'apartessin les polítiques dels Comuns "que ni tan sols els socialistes defensen": "Sis diputats marquen la línia del país i hi ha una supeditació absoluta", ha denunciat el dirigent de Junts.
Els de Carles Puigdemont també han criticat que Illa "ni gestiona ni garanteix l'estabilitat" que va prometre quan va arribar al càrrec: "El Govern és cada vegada més dèbil i el president està més sol", ha sentenciat Rius, que considera que la "desesperació" ha fet cedir el PSC davant els Comuns. "Els comptes no representen ni la centralitat ni la classe mitjana del país", ha dit, considerant que en els pressupostos hi ha massa intervencionisme, massa pressió fiscal i manca de col·laboració públicoprivada. "Demanar pressupostos per la guerra és una prova més de la desesperació; els hauria de refer i tornar-los a portar al Parlament", ha conclòs Rius.