S'apropa un nou duel a la federació d'ERC a Barcelona. Tant afins com crítics d'Oriol Junqueras i Elisenda Alamany preveuen presentar candidatura a les primàries per triar la nova direcció del partit a la capital catalana, que estan previstes per al 17 d'abril. La setmana passada va ser la regidora Rosa Suriñach, per la part dels crítics qui va fer el pas, convocant a la militància a una trobada aquest mateix dimarts. I aquest dilluns ho han fet els afins a la direcció nacional, tal com ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar Nació, encapçalats per Ricard Farin i Núria Clotet.
D'aquesta manera, es reeditarà la pugna entre crítics i afins que es va produir tot just fa un any, tot i que amb cares diferents. El passat 26 d'abril, la candidatura dels crítics amb Junqueras i Alamany va ser la guanyadora de les primàries i Creu Camacho va convertir-se en la presidenta de la federació. Però mesos després, al novembre, bona part de la direcció va dimitir pel xoc amb la presidenta, que ara gestiona la gestora fins que hi hagi el relleu. Suriñach, una de les dimissionàries, encapçalarà la nova candidatura, tot i que encara no està formalitzada. Primer, els crítics volen mesurar si hi ha suport entre la militància, però hi ha "ganes i energia" de presentar-se.
Per altra banda, els afins de Junqueras van perdre les primàries llavors amb Eva Baró, que ja era presidenta de l'executiva d'ERC. Ara, després de les discrepàncies que van esclatar entre els crítics, els partidaris de la direcció nacional veuen una oportunitat per controlar una de les poques federacions que se'ls resisteix. A Girona, per exemple, els afins a Junqueras ja han pres el control de la formació recentment. Tornant a la capital catalana, la candidatura dels afins, a més de Farin i Clotet, també compta amb Jordi Fernández-Cuadrench, Natàlia Garcia, Carme Balboa i Joan Carles Canela.
D'aquesta manera, ERC s'aboca a una decisió transcendental a Barcelona després de la crisi viscuda el passat novembre. Més enllà de resoldre les tensions internes, la decisió també es prendrà tot just un any abans de les eleccions municipals del 2027. La nova executiva haurà de coordinar-se amb Alamany, que va ser escollida alcaldable del partit a la ciutat tot just fa unes setmanes després que no es presentés cap candidatura alternativa.