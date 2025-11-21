Revolta a ERC Barcelona: dimiteix la majoria de la direcció pel xoc amb la presidenta

Dimissions multitudinàries a ERC Barcelona. Vuit dels tretze membres de la direcció permanent de la Federació han plegat per discrepàncies amb la presidenta, tal com ha avançat l'ACN i ha pogut confirmar Nació. Els noms que han presentat la renúncia són Miquel Colomé, fins ara secretari general, i també Quim Bosch, Nil Font, Agnès Russiñol, Rosa Suriñach, Sheila Vidal, Max Zañartu i Esther Martín. A través d'un comunicat, tots ells acusen la presidenta Creu Camacho de tenir una "estratègia pròpia" basada en decisions unilaterals i que no són consensuades amb la resta de membres de la permanent.
Arran que les dimissions superen la meitat de la permanent, caldrà convocar un Congrés regional en un mes. En la carta de dimissió, els dirigents d'ERC a Barcelona diuen que la decisió és fruit d'un procés de "profunda i meditada reflexió" sobre la "deriva política" de la permanent del partit a la capital catalana. Tots ells constaten la seva "incapacitat estructural" de complir amb els objectius encarregats per la militància a causa que la presidenta ha optat per "tirar endavant un projecte propi".
Segons denuncien, Camacho pren decisions unilaterals que "fins i tot contradiuen" els acords als quals s'havia arribat. L'actuació de la presidenta, expliquen, suposa la "subordinació" de la Federació als "interessos" del grup municipal comandat per Elisenda Alamany i "margina el paper de les bases". Davant aquesta situació, els signants de la carta diuen que el compromís amb un partit democràcia els obliga a fer el pas de dimitir. "En les actuals condicions no podem defensar el projecte per al qual vam ser escollits", sentencien.
Els crítics amb la direcció d'Oriol Junqueras es van imposar per la mínima al congrés de Barcelona i lideraven la federació des de fa mig any. La candidatura encapçalada per Creu Camacho, sota el nom "Dignitat Republicana", va obtenir el 49,6% dels vots i va derrotar els continuistes d'"Endavant Barcelona!", que es van quedar amb el 47,5%. El sisme, doncs, s'ha produït entre membres de la mateixa candidatura de crítics amb l'actual president del partit.
Els motius del trencament a ERC Barcelona
Però, si tots ells eren del mateix sector d'ERC, per què s'ha produït el trencament? Els signants de la dimissió expliquen a Nació que un dels motius és, des que van arribar, se'ls ha "tancat l'aixeta" per part del grup municipal pel que fa a l'aspecte financer. Això, segons denuncien, ha fet entrar la Federació fins i tot en problemes financers i ha implicat que es retardessin en alguns pagaments. A banda, diuen que hi ha hagut un "microcontrol a la dissidència" i que s'ha vigilat qualsevol moviment que feien.
Ara bé, hi ha un fet que va fer vessar el got dels membres que han dimitit: la composició de la comissió electoral. La permanent proposa diferents persones en diferents ocasions i, segons diuen, la presidenta els veta. Finalment, aquest dijous sotmeten els noms a votació, la presidenta perd i, denuncien, que no té en compte la votació i tira pel dret amb els seus candidats. Arran d'això, els vuit càrrecs que dimiteixen constaten que Creu Camacho es limita a alinear-se amb el grup municipal i fa que la permanent sigui una "gestoria apolítica", motius pels quals acaben plegant.
Camacho lamenta la decisió dels seus companys
Al seu torn, Camacho també s'ha manifestat quan s'han fet públiques les dimissions. A través d'un altre comunicat, la presidenta de la Federació barcelonina d'ERC ha lamentat la decisió dels membres de la permanent i els ha agraït la feina feta. Per altra banda, però ha dit que el partit ha de ser "fort, protagonista i rellevant" a Barcelona, motiu pel qual ha demanat superar "velles discrepàncies". Camacho ha demanat apartar el "conflicte constant" entre corrents interns: "No són el camí per ERC, han debilitat la nostra imatge", ha sentenciat, mentre que ha demanat centrar-se en les eleccions del 2027.