El temps del dia de Reis: sol, ambient gèlid i tota Catalunya en alerta

Uns Reis Mags gèlids. El dia d'obrir regals i menjar tortell serà assolellat, però molt fred. Tant, que quasi tota Catalunya està en alerta per les temperatures baixes, i altres punts per la intensitat del vent i del mar. Les nevades de dilluns no s'haurien de repetir arreu del país, i només s'emblanquinarà la zona de Vielha.
Des de bon matí, l'ambient serà molt fred. La temperatura mínima serà entre moderadament i notablement més baixa i hi haurà glaçades fortes a l'interior. Tot i això, el cel estarà serè durant el matí i a la tarda són possibles algunes nuvolades a punts del quadrant nord-est. La visibilitat serà bona, però hi haurà alguns bancs de boira o boirina que deixaran la visibilitat regular o dolenta a punts de la depressió Central fins a mig matí.
Durant tota la nit i fins al migdia i hi ha un avís per fred intens (2/6 a l'escala del Meteocat) que afectarà pràcticament tot el país. Tan sols no estan en alerta l'Alt i el Baix Empordà, Terra Alta, Ribera d'Ebre, el Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf. L'avís desapareixerà durant les hores centrals del dia, i des de mitja tarda i fins ben entrada la matinada de dimecres afectarà totes les comarques mencionades prèviament.
A banda de l'alerta per fred intens, el Meteocat també n'ha activat per estat del vent i el mar. El del mar afecta l'Alt i el Baix Empordà i serà d'intensitat 3/6 a l'escala del Meteocat a partir del migdia. El del vent afectarà més comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Solsonès, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, i Cerdanya.
Aquest dimarts Barcelona començarà el dia amb uns cinc graus de mínima que s'estiraran fins als 12 a la tarda. A Girona la jornada tindrà -6 graus de mínima que arribaran als 10 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de -5 graus que pujarà fins als sis de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb un grau que creixeran fins als deu a la tarda.