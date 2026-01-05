Els Reis Mags vencen el fred i la neu i ja són a Catalunya

La nit més màgica de l'any ja és aquí. Han arribat els protagonistes, els Reis d'Orient, que han vençut el fred i la neu que afecten Catalunya durant l'inici de l'any, i ja han fet acte de presència al Port de Barcelona. Al seu costat en tot moment hi ha Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que els ha entregat la clau màgica que obre totes les portes de la ciutat. El rei Melcior s’ha dirigit als centenars d’infants que els esperaven, els ha agraït l’acollida i els ha demanat que no perdin mai “la il·lusió de fer el món millor” perquè aquest ja és “el primer pas” per fer-ho possible.
A les 18:00 ha de començar Cavalcada de Reis que els passejarà per tota Barcelona. El recorregut serà el mateix d'altres anys: de des de l’avinguda del Marquès de l’Argentera i el passeig de Colom, cap a l’avinguda del Paral·lel i la ronda de Sant Pau. Després de passar pel Mercat de Sant Antoni, la Cavalcada s’adreça al carrer de Sepúlveda cap a la plaça d’Espanya. A la cavalcada hi participen 1.300 artistes en 1,2 km. Es repartiran 7 tones de caramels sense gluten.
Cavalcades amb neu
Durant la cavalcada de Reis del 2026, nevarà, tot i que de manera anecdòtica, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Bages en cotes de 600 metres, tot i que podrien ser lleugerament inferiors. Així ho indica l'última previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) del matí d'aquest dilluns, que posa l'accent més aviat en el fred, que serà gebrador a tot el país.
El Meteocat apunta que les nevades que han emblanquinat el paisatge a l'interior i al nord de Catalunya aniran desapareixent fins que, a les 18:00 hores, moment a partir del qual comencen les cavalcades, acabaran sent anecdòtiques. Malgrat el canvi en les previsions, Protecció Civil ha reiterat la crida a la prudència, especialment a l'hora d'agafar el cotxe.