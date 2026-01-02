Per què escrivim cartes als Reis d'Orient? Aquest n'és l'origen

La nit més màgica de l'any és cada vegada més a prop i el marge per redactar la carta als Reis d'Orient és ja ínfim. Si encara no s'ha fet, cal córrer. Si no, es corre el perill que els regals no arribin correctament. La nit del 5 de gener i el matí del 6 involucren un misticisme il·lusionant i ple de matisos. Si bé, no hi ha llar on no s'escrigui la carta als Reis.
Es tracta d'una tradició relativament recent, tot i que fa referència a un fet succeït ara fa 2024 anys. El seu origen es remunta al segle XIX i, des d'aleshores, contribueix a crear l'atmosfera màgica d'aquesta vigília. Es coneix com la tradició de l'Epifania i consisteix en un homenatge a Sant Nicolau -el Pare Noel, per alguns-.
L'Epifania commemora l'adoració dels Reis Mags al nen Jesús, ja que segons els Evangelis apòcrifs, els Reis Mags van ser savis d'Orient que van viatjar seguint una estrella per adorar el nen Jesús, portant-li tres regals simbòlics: or, encens i mirra. Aquest moment marca el final del cicle nadalenc, amb celebracions com la cavalcada de Reis, els regals, el tortell de Reis i la nit de Reis com un moment de festa i màgia per als infants i les famílies.
En un inici, la carta es redactava només la nit del 5 de gener perquè era aquell dia quan es creava tota la màgia. Amb el pas del temps, però, la tradició s'ha anat modificant. Ara, s'ha passat d'entregar la carta als patges reials durant la cavalcada a, en alguns casos, fins i tot enviar-la per internet. En la carta es demanen els regals, com una tradició cultural que connecta amb la història dels Reis Mags que van portar presents al nen Jesús, i per expressar desitjos i bones intencions. És una manera màgica que els nens i nenes comuniquin les seves il·lusions als Reis.