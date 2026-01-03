Aquests són els tres millors tortells de Reis del supermercat, segons l'OCU

Gran part dels àpats de Nadal ja han passat, però encara queda un dels dies més especials per a moltes famílies: el dia de Reis. Amb aquest arriben regals, carbó, il·lusió i, sovint, un menjar familiar on el plat més esperat és el tortell de Reis, sigui pel seu gust o per la incògnita de qui serà l'afortunat de trobar-se el rei o el desventurat que es trobarà la fava.
Cada any es mengen vora 30 milions de tortells, amb les gairebé incomptables variacions que existeixen. Algunes de les opcions més destacades són els tortells farcits de nata, de cabell d'àngel, de xocolata i de crema. Però el farcit no és l'únic que pot variar, ja que fa anys es va iniciar la tendència de comprar-ne amb la massa de croissant.
L'OCU posa a prova el brioix i la nata de dotze tortells
Per aconseguir alguns dels tortells més inversemblants s'ha d'anar a forns concrets o directament fer-los a casa. Però cal saber que la majoria de la població els compra al supermercat. Per aquesta raó, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat una dotzena de tortells de nata de supermercat per determinar quin és el millor.
L'estudi s'ha basat en la valoració nutricional, la qualitat dels ingredients, a presència d'additius, el grau de processament, la informació de l'etiquetatge i l'opinió de diversos experts pastissers. Algunes de les cadenes de supermercats que s'ha valorat el seu producte ha estat l'Alcampo, l'Aldi, el Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Lidl i Mercadona, entre altres. Justament, el d'El Corte Inglés ha estat el més ben valorat els darrers anys per l'OCU, però aquest any hi ha hagut un canvi de campió i només tres superen els 60 sobre 100 punts que atorga l'organització.
Rànquing dels millors tortells
- El guanyador és el del Carrefour, anomenat Extra, que pesa 750 grams i costa 9,48 euros, el que equival a 12,65 euros/el kg. El tortell de nata 100% destaca pel seu brioix ben fermentat, l'alveolat adequat i una textura esponjosa. Característiques que han fet qualificar el tortell amb 63 punts.
- En segon lloc, el troba el d'El Obrador d'El Corte Inglés. Aquest ha aconseguit un punt menys que el guanyador (62), però el seu preu és de gairebé el doble, 20,88 euros el quilo. Els experts han destacat que no és excessivament dols i que la nata té bon gust i no té gust ni artificial ni amb olors estanyes.
- El tortell del Lidl és el tercer mes ben valorat per l'OCU. En aquest cas se li ha atorgat 60 punts i costa el mateix que el del Carrefour. Els experts han valorat positivament la seva mida, la textura del brioix i el gust equilibrat de la nata, tot i que han reconegut notar una major presència de tarongina.
No tot és el que sembla
De manera general, l'OCU assenyala haver trobat molts additius en els diferents tortells analitzats, especialment a la fruita confitada. A més posa en relleu que molts dels farcits no són nata, sinó greixos vegetals com palma, coco o palmist. Per això recomana assegurar-se que el tortell és de nata 100% i vigilar les etiquetes on apareix un llarg llistat d'ingredients.