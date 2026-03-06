Com accedir al bo jove lloguer: 250 euros mensuals durant dos anys

Si tens 35 anys o menys i necessites un cop de mà per pagar el lloguer, la segona setmana de març podràs demanar el bo lloguer jove. Es tracta d'una ajuda de 250 euros mensuals que es dona durant dos anys per facilitar l'accés a l'habitatge. Les sol·licituds es poden presentar en línia a partir del 9 de març a les 9 hores fins al 13 de març a les 14 hores, i es resoldran per ordre d’entrada al registre fins a esgotar la dotació pressupostària inicial de 29 milions d’euros. Això suposa que a mesura que avancin les hores hi haurà menys possibilitats d'accedir-hi.
Qui el pot demanar?
Un dels requisits per gaudir d'aquesta ajuda és tenir 35 anys o menys en el moment de presentar la sol·licitud i s'ha de residir legalment a Catalunya. A més, l’habitatge o habitació que es vulgui llogar haurà de ser la residència habitual i permanent durant tot el període en què es rebi l’ajut, és a dir, dos anys.
Ingressos màxims per demanar la subvenció
Per tenir dret a la subvenció, és necessari que la unitat de convivència tingui una font d'ingressos regulars iguals o inferiors a 25.200 euros, d’acord amb els llindars vigents. Concretament, 2,778442 vegades l’Indicador de Renda de suficiència (IRSC) si corresponen al de l'any 2024; 2,697518 vegades si pertoquen a 2025, i 2,618949 vegades l'IRSC si són de 2026.
Si hi conviuen diverses persones de 35 o menys anys, es pot demanar l'ajut per separat i a cadascú se li tindrà en compte els ingressos individuals. En canvi, si s'envia una sol·licitud conjunta es tindran en compte els ingressos de totes les persones a l'habitatge, siguin o no titulars del contracte. Mentre que si es demana la subvenció per una habitació només es tindran en compte els ingressos del sol·licitant.
Requisits del contracte de lloguer
Un altre dels requisits és ser titular del contracte d’arrendament o estar en condicions de subscriure’l en un termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
D'altra banda, no es pot pagar un lloguer superior als imports establerts en la resolució de la convocatòria –i que es poden consultar a la mateixa web on es presenta la sol·licitud-. Finalment, cap de les persones que conviuen poden ser propietàries o usufructuàries d’un habitatge ni tenir vincles familiars directes amb l’arrendador.