Més de deu quilòmetres de cues a l'AP-7 per un camió d'escombraries bolcat

L'AP-7 acumula dotze quilòmetres de retencions en sentit nord a causa d'un camió d'escombraries que ha bolcat al mig de l'autopista a Cerdanyola del Vallès. A causa de la incidència, els vehicles circulen pel voral dret en el punt de l'accident. La situació també afecta la B-23 des del Papiol en l’enllaç amb l’AP-7. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives com l’A-2, la B-40 i la C-58 per a tots els vehicles que continuïn el seu trajecte en sentit Girona, així com per als conductors que surtin de Barcelona per la B-23.\r\n\r\nAquest és l'incident més destacat d'una jornada complicada per al trànsit a l'AP-7, que ha registrat diversos sinistres en un dia marcat per la pluja. Per exemple, hi ha hagut un accident a l'altura de Parets del Vallès que ha provocat aturades de sis quilòmetres en sentit sud. També hi ha hagut un altre sinistre en sentit Girona a Mollet del Vallès que ha obligat a tallar dos carrils, i que ha generat dos quilòmetres de lentitud des de Santa Perpètua de Mogoda. Més cap al nord, a la Jonquera, un altre accident que ha implicat un turisme que ha bolcat ha generat dos quilòmetres de lentitud en sentit Tarragona.\r\n