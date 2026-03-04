La Sagrada Família contra Trump

El catolicisme catalanista i progressiu no perd pistonada. Fa temps que ha posat fil a l’agulla per desplegar una xarxa diplomàtica intensa. Moltes entitats d’aquest sector estan organitzades en la Tribuna Joan Carrera, promoguda pel Grup Sant Jordi de Defensa dels Drets Humans, junt amb Justícia i Pau, l’Escola Cristiana, la Fundació Catalunya Religió i la Fundació Vedruna, entre d’altres. Si fa uns mesos van convidar el jesuïta Antonio Spadaro, un curial vaticà amb ascendent durant el pontificat de Francesc, aquest dimecres han donat veu a Josep Vicent Nácher, un valencià format a Catalunya que és arquebisbe de Tegucigalpa, a Hondures. Nácher ha parlat sobre la significació de la Sagrada Família enmig del “desordre mundial”.
En un acte conduït amb grapa per la periodista Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha presentat el conferenciant, a qui ha presentat com un “model de sinodalitat”. Omella ha definit la sinodalitat com un “caminar junts”. Ha explicat que es van conèixer fa dos anys a Roma i que ell li parlava en castellà al saber que era ciutadà espanyol, però va veure que Nácher li contestava en català i ell també ho va fer.
Nácher s’ha mostrat com un prelat de línia progressista, elogiós de Francesc i de l’actual Papa, Lleó XIV, i ha parlat d’una societat abocada a mirar cap a baix, “sempre als mòbils”, reclamant aixecar la mirada, potser fins al cim de la Torre de Jesús que, encimbellada a dalt del temple de Gaudí, convoca a recuperar els valors fundacionals del cristianisme. Ha citat Gaudí quan deia que “l’originalitat és tornar als orígens” i ha criticat “l’ocultació de la fe en l’espai públic” que, a parer seu, caracteritza la cultura europea. Tot seguit, però, ha elogiat els aspectes positius de la realitat europea: “Preservar la democràcia com a bé indiscutible, la sensibilitat per le sminories o la defensa del medi ambient, que és la defensa de la creació”.
L’arquebisbe Nácher, que es va formar a la Facultat de Teologia de Catalunya, ha reivindicat el llegat del cristianisme, preguntant si es pot entendre Europa sense el cristianisme i a l’inrevés, i afirmant que “Europa ha de defensar més els seus principis que les seves fronteres”, sempre en la idea gaudiniana de recuperar els orígens. “Europa s’identifica sobre arrels de fe”, ha insistit, fent una crida perquè Europa sigui “una gran Sagrada Família”.
En el col·loqui posterior, se li ha preguntat per les polítiques de Donald Trump i pel paper de l’Església davant els conflictes auspiciats pel mandatari nord-americà. Nácher ha citat el Papa criticant l’atac contra l’Iran i ha explicat les vicissituds polítiques a Hondures, en què Trump també va intervenir per condicionar les eleccions. Aquí s’ha mostrat prudent perquè ha dit que no li agrada pronunciar-se sobre política hondurenya fora del seu país. Però ha estat molt clar quan ha resumit la línia de l’Església enfront la cursa bel·licista menada per trump: “La pau sigui amb tots vosaltres”.