Diversificació i innovació: la recepta de la maquinària agrícola per superar Trump

La possibilitat d’un trencament comercial entre els Estats Units i Espanya, arran de les declaracions del president nord-americà Donald Trump, ha generat inquietud en diversos sectors exportadors. Entre ells, la indústria de la maquinària agrícola apareix com un dels àmbits potencialment més exposats, especialment a territoris com Catalunya, on el sector té una base industrial sòlida i fortament orientada a l’exterior.
Tot i que la mesura no s’ha concretat, el simple plantejament d’un increment sever d’aranzels o d’un bloqueig comercial parcial ja ha activat les alertes en el sector empresial.
Un mercat amb pes específic
Des de la Cambra de Comerç apunten a Nació que els Estats Units constitueixen un dels principals mercats extracomunitaris per a la indústria espanyola. En el cas de la maquinària agrícola —que inclou tractors, sembradores, equips de reg, capçals de recol•lectora i sistemes d’agricultura de precisió— el mercat nord-americà representa una destinació de valor afegit, amb explotacions altament mecanitzades i capacitat d’inversió sostinguda. Per a moltes pimes especialitzades, el client nord-americà no és residual. Forma part de l’estratègia de creixement i diversificació internacional, sovint amb xarxes comercials consolidades des de fa anys.
L’efecte aranzel: impacte immediat
Si la tensió política derivés en mesures concretes com podrien ser aranzels elevats o noves exigències tècniques, les conseqüències serien directes. Un increment de tarifes encariria el producte final i rebaxaria la competitivitat respecte a fabricants locals o de tercers països amb millors condicions comercials. En un sector on les decisions de compra són estratègiques i planificades a mitjà termini, la incertesa pot provocar que distribuïdors i cooperatives agrícoles optin per proveïdors alternatius. Recuperar una quota de mercat perduda és un procés lent i costós.
La maquinària agrícola no és només una operació puntual de venda. Inclou contractes de manteniment, subministrament de recanvis i assistència tècnica continuada. Un bloqueig comercial o dificultats logístiques podrien afectar l’enviament de peces i la prestació de serveis, amb el consegüent deteriorament de la confiança del client. Aquesta dimensió és especialment sensible en un sector on la fiabilitat tècnica i la rapidesa de resposta són determinants.
Una cadena global interconnectada
La indústria actual integra components electrònics, sensors, programari i sistemes hidràulics procedents de diversos països. Un conflicte comercial podria generar tensions indirectes en la cadena de subministrament, encarir costos o retardar produccions. En paral·lel, la incertesa pot frenar inversions en innovació tecnològica, un element clau en un moment en què el sector aposta per l’agricultura intel•ligent, la digitalització i la sostenibilitat. En aquesta línia, cal tenir present que l'Estat espanyol forma part de la Unió Europea i que la política comercial és competència comunitària. Un trencament total seria jurídicament complex i probablement comportaria una resposta coordinada des de Brussel•les. Aquest factor pot arribar a moderar l’impacte final, però no elimina la volatilitat actual. Les empreses operen en un escenari obert, pendent de definicions polítiques que poden tenir efectes reals sobre la indústria.
Diversificació com a estratègia
Davant aquest context, i independentment de si les amences del president americà s'acaben fent realitat, des de la Cambra s'assegura que el sector apunta cap a la diversificació de mercats com a via de protecció. Consolidar presència a Llatinoamèrica, Àfrica o altres regions europees pot reduir la dependència d’un únic mercat i reforçar la resiliència empresarial. La maquinària agrícola catalana i espanyola ha demostrat capacitat d’innovació i adaptació. No obstant això, el repte actual no és només tecnològic, sinó geopolític. Les decisions preses en l’àmbit diplomàtic poden traduir-se en conseqüències tangibles per a fàbriques, treballadors i empreses que operen en un entorn globalitzat.