El sector agrícola català recela de l'acord aranzelari que beneficia als productes dels Estats Units

El sector agrícola català es manté a l'expectativa de l'impacte que pugui tenir l'acord aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units per la desigualtat amb què deixa els productes d'ambdues regions mundials.
Mentre la majoria de vendes europees als Estats Units tindran un aranzel del 15%, la UE oferirà "accés preferencial" a productes com els fruits secs i la fruita.
L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, creu que l'afectació serà mínima a curt o a mitjà termini perquè les exportacions entre ambdós mercats són poc significatives ara com ara, però els productors de fruita seca denuncien una pèrdua de competitivitat davant d'un mercat que ara ja els fa la competència, per exemple amb la importació d'ametlla i nous.
El director general d'Afrucat, Manel Simon, destaca que malgrat que les collites de fruita coincideixen en el temps a Europa i als Estats Units, els elevats costos de transportar la fruita d'un continent a l'altre fa que no hi hagi una presència significativa de fruita d'un mercat a l'altre. "Som competidors en altres mercats, però no en els nostres mercats interiors", resumeix.
El director general d'Afrucat admet que, de moment, no temen un impacte greu perquè, en cas que els Estats Units comencessin a vendre més fruita a Europa, "ells tenen un cost de producció més alt i, si hi afegim el cost del transport logístic, no serien competitius amb nosaltres en la mateixa finestra de producció".
Catalunya vol aprofitar la crisi per vendre pomes a Mèxic i el Canadà
D'altra banda, Afrucat veu la crisi aranzelària com una oportunitat de poder "atacar" els veïns comercials dels Estats Units i, per això, vol aprofitar el "malestar" de les relacions comercials dels EUA amb Mèxic i el Canadà per exportar pomes i nectarines per via marítima a aquests dos països.
Els EUA exporten cada any 300 milions de quilos de pomes al Canadà i 150 milions de quilos a Mèxic, i la patronal catalana creu que hi tindria mercat.
El sector de la fruita seca denuncia una pèrdua de competitivitat
Un altre dels sectors afectats per l'acord aranzelari és el de la fruita seca, que es mostra a l'expectativa per veure quin impacte té, però ja avança que, a curt termini, els farà ser menys competitius.
"El món del comerç és el que és. Si t'ofereixen producte d'allà [els Estats Units], barat i sense aranzels, és inevitable", lamenta a l'ACN el cap de la sectorial de Fruita Seca de Jarc, Xavier Cullerés.
En el cas de l'ametlla, Espanya és el principal comprador d'ametlles californianes de la Unió Europea. Segons les dades provisionals del Ministeri d'Economia de l'any passat, el mercat espanyol va importar-ne per un valor de 267,45 milions d'euros, xifra que representa el 65% del total d'ametlles que el país compra a l'exterior.
"La balança és negativa per a nosaltres. Exportem molt poc, però, en canvi, importem molt d'allà", resumeix el cap sectorial de Jarc. Davant d'això, el sindicat agrari fa una crida als elaboradors i consumidors catalans perquè consumeixin productes locals i "minimitzin" les compres als Estats Units.
A banda de la fruita seca, la fruita fresca i les verdures, l'acord preveu que puguin entrar a Europa sense gravàmens productes nord-americans com ara lactis, carn de porc o aliments processats. En sentit contrari, els aranzels perjudiquen altres sectors productius catalans com els de l'oli o el vi, que fa anys que han obert mercat als Estats Units.