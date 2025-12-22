22 de desembre de 2025

Societat

Sort torna a somriure amb el 23112, el primer cinquè premi de la rifa de Nadal

Barcelona i Porqueres també han estat agraciades amb aquest número

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 11:03

El número 23112 ha estat el primer dels vuit cinquens premis de la rifa de Nadal 2025 i ha tornat a repartir fortuna a la població pirinenca de Sort, on se n’ha venut una sèrie, igual que a Barcelona i Porqueres. Cada sèrie està dotada amb 60.000 euros, és a dir, 6.000 euros per dècim, que corresponen a 300 euros per cada euro jugat.

El número premiat s’ha cantat a les 10.34 h, en el primer filferro de la quarta taula, i ha estat el tercer premi important que ha sortit en el sorteig d’aquest 22 de desembre. El gruix del premi s’ha quedat a Andorra (Terol), amb 150 sèries venudes, però també ha repartit 20 sèries a Saragossa, 10 a Granada i s’ha escampat en una dotzena més de poblacions de l’Estat.

En total, el cinquè premi de Nadal suposa una injecció de 60.000 euros per sèrie per a totes les butlletes afortunades, una quantitat que està exempta de retencions fiscals en ser inferior al límit marcat per Hisenda. El 23112 és així el primer dels vuit cinquens premis previstos enguany, que continuen mantenint el càlcul tradicional de 300 euros per cada euro apostat.

