Alcaldes del Pla d’Urgell alerten de la manca de metges i exigeixen solucions

Els alcaldes del Pla d'Urgell van traslladar aquest dimecres a la consellera de Salut, Olga Pané, la seva preocupació per la escassetat de professionals mèdics a la comarca, un problema que consideren crònic i que afecta especialment els municipis més petits. La trobada va posar de manifest que la situació no és nova, però tampoc hi ha solucions immediates a la vista.
Qualitat assistencial en retrocés
El president del Consell Comarcal, Carles Palau, va explicar que des de fa anys la comarca ha vist una disminució progressiva de la qualitat assistencial, amb consultoris locals que han patit tancaments puntuals i reduccions d’hores d’atenció. “No era acceptable que una comarca rural com la nostra anés perdent serveis bàsics de salut”, va remarcar Palau, que va criticar la manca de previsió històrica del Departament de Salut.
Segons els alcaldes, aquesta situació afecta especialment les persones grans, ja que quan un consultori està tancat han de desplaçar-se fins al CUAP de Mollerussa amb transport públic escàs. Aquestes limitacions evidencien la necessitat de mesures urgents i concretes que garanteixin l’atenció sanitària bàsica a tots els municipis.
La resposta de la consellera
Pané va reconèixer que la problemàtica “va més enllà de Catalunya” i que la solució serà lenta i gradual, tot i mostrar-se confiat en un horitzó de millora progressiva. La consellera va posar l’accent en la importància de propostes col·laboratives amb els ajuntaments, com incorporar professionals amb perfils no mèdics que puguin alleugerir les tasques burocràtiques dels metges, o reforçar el paper de l’infermeria en el seguiment de pacients crònics.
També va destacar que els metges MIR formats recentment tenen un 80% d’interès a quedar-se al territori, fet que segons Pané marca un aspecte positiu per al futur. A més, la consellera va subratllar la necessitat de reforçar els serveis del CUAP de Mollerussa, especialment la capil·laritat del servei d’emergències que permet arribar directament a les llars dels pacients.
Tot i reconèixer les propostes de la consellera, Palau va admetre que els alcaldes no surten satisfets de la reunió, ja que no s’hi van aportar solucions immediates. “Continuarem col·laborant, però és necessari que la conselleria posi recursos i iniciatives concretes per revertir l’empitjorament de l’assistència mèdica”, va assenyalar.
Els alcaldes subratllen que el problema no només és quantitatiu, sinó també organitzatiu i de proximitat: és crucial garantir que els serveis sanitaris estiguin accessibles i funcionals en tots els municipis, especialment en una comarca amb mala connexió de transport públic.
Reptes de futur
La trobada posa de manifest que la crisi de metges al Pla d’Urgell combina factors de formació, distribució de professionals i organització dels serveis. L’estratègia de la conselleria passa per combinar la retenció dels joves metges, el suport de personal administratiu i d’infermeria, i el reforç dels serveis locals i d’emergències. Tot i això, la implementació serà gradual, i els alcaldes insisteixen que calen mesures concretes i immediates per evitar que la comarca perdi més qualitat assistencial.