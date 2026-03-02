Aitona es tenyeix de rosa i obre la temporada de Fruiturisme

El rosa ja domina l’horitzó d’Aitona, al Segrià. Aquest cap de setmana, el municipi ha donat el tret de sortida a una nova edició de Fruiturisme amb l’arribada dels primers visitants, atrets per l’espectacle efímer de la floració dels arbres fruiters. La meteorologia, amb pluges generoses i temperatures suaus, ha avançat la campanya una setmana respecte al calendari previst i ha regalat al poble un paisatge en plena ebullició cromàtica.
Entre les persones que han recorregut els camps pel seu compte i les que han optat per visites guiades, l’organització calcula que durant dissabte i diumenge hi han passat prop d’un miler de turistes. La boira matinal de diumenge no va ser obstacle: a mesura que el sol s’imposava, els camps de presseguers i nectarines lluïen amb tota la seva intensitat, convertint el municipi en un escenari gairebé cinematogràfic.
Segons el pagès i guia Jordi Lopez, la floració s’ha avançat entre deu i dotze dies. “Si el temps ens acompanya, pot ser una temporada espectacular”, assegura. Aquesta precocitat ha obligat a reajustar el calendari, però també ha generat expectació. La campanya s’allargarà fins al 22 de març i enguany celebra quinze anys de trajectòria amb l’objectiu de consolidar els 20.000 visitants assolits en l’edició anterior.
Més que flors: entendre la feina del camp
Fruiturisme no és només una postal perfecta per a les xarxes socials. Els visitants coincideixen que el valor afegit són les explicacions dels guies, que contextualitzen la floració dins del cicle agrícola anual. El Manel i l’Anna, arribats de Santa Margarida i els Monjos, van decidir apuntar-se a una visita guiada per entendre què hi ha darrere d’aquell paisatge idíl·lic. “Cal posar en valor la feina dels pagesos”, expliquen.
També l’Ester i la Marta, mare i filla de Castelldefels, destaquen la professionalitat dels guies. “T’informen de detalls que no trobaries en cap altre lloc”, asseguren. En la mateixa línia, el Jordi, de Lleida, reconeix que l’experiència ajuda a reconnectar amb l’origen dels aliments: “Moltes vegades no sabem què mengem ni tot el procés que hi ha al darrere”.
Quinze anys projectant el paisatge
Quan Aitona va iniciar aquesta aposta fa quinze anys, ho va fer amb la voluntat de diversificar l’economia local i donar visibilitat al motor agrícola del municipi. Avui, amb 3.500 hectàrees de presseguers, nectarines i paraguaians, la iniciativa s’ha consolidat com un referent del turisme vinculat a la floració a Catalunya.
Com a novetat destacada d’aquest aniversari, s’hi sumen 150 hectàrees d’ametllers florits, ampliant el ventall cromàtic i paisatgístic. Aquesta incorporació permet també descobrir espais singulars com Mas Llauradó, que acull la cabana de pedra seca amb la volta més gran de Catalunya. A més, s’estrenen rutes personalitzades amb vehicles 4x4 i fins i tot un perfum exclusiu inspirat en l’aroma de la floració.