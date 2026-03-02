Lleida estrena estació: de la vergonya a l'esplendor

A Lleida, els trajectes ja no comencen tan lluny els uns dels altres. La nova estació d’autobusos, al costat mateix de la de trens, ha escurçat una distància que durant anys va ser gairebé simbòlica: la que separava dues maneres d’anar-se’n.
Ara, el viatger que baixa del tren no ha de creuar mitja ciutat amb presses a la mirada. Només ha de seguir el flux de gent, arrossegar la maleta uns metres i deixar-se portar cap a un altre vestíbul, un altre plafó lluminós, una altre anunci de sortida. El temps, aquí, sembla més compacte.
A dins, les pantalles projecten arribades i partides com si fossin un únic relat compartit. Els horaris del tren conviuen amb els dels autobusos en un mateix espai, i la sensació és que tot forma part d’una coreografia discreta: portes que s’obren, motors que s’engeguen, comiats que es repeteixen cada hora.
Però la proximitat física no sempre és sinònim d’encaix perfecte. Els autobusos continuen obeint la seva pròpia lògica, marcada per concessions, recorreguts i calendaris que no sempre coincideixen amb el pas exacte dels trens. Durant les primeres hores de funcionament de la nova terminal s'ha evidenciat que els mecanismes encara no estan ajustats. L'estrena s'ha produït amb "normalitat", segons la directora general de Cimalsa, Carmen Ruiz, que ha indicat que faran ajustos en les regulacions semafòriques si detecten problemes de trànsit al carrer Príncep de Viana derivats de l'operativa dels busos. Passatgers, veïns i conductors es mostren satisfets amb les prestacions de l'estació, que agafa el relleu al vell baixador del carrer Saracíbar
Desenes de visitants han passejat per la terminal durant el matí per presenciar l'activació de la instal·lació, que fou estrenada dissabte pel president de Govern català, Salvador Illa. Un flux constant de residents s'hi han apropat per capturar imatges i enregistraments de les modernes estructures, emplaçades prop de l'antiga molí de farina de la Meta i els Magatzems, adjacent a la parada ferroviària. Des d'un pavelló divulgatiu muntat per l'Ajuntament a la plaça Ramon Berenguer IV, s'han resolt inquietuds i s'ha proporcionat orientació als viatgers.
"Representa una transformació radical", ha sintetitzat un dels xofers, que ara compten amb una zona de repòs i sanitaris exclusius. Un veí ha confessat haver-se quedat "profundament astorat, ja que no imaginava que fos tan espaiosa i refinada". "L'anterior resultava obsoleta i en declivi. Una qüestió diferent és com es gestionarà el tràfic extern, però la terminal mateixa m'entusiasma", ha manifestat aquest observador.
"L'antiga parada era una desgràcia i aquesta és excel·lent i ultramoderna. És una terminal com cal", ha subratllat una altra usuària. Tot i això, aquesta viatgera de Maials ha assenyalat que el vell enclavament es trobava en una àrea més cèntrica de la urbs i que la nova, segons el seu criteri, resta més allunyada. "Hem observat que l'autobús efectua una aturada prèvia a l'arribada, més cap al nucli, i això beneficia tots els que ens movem caminant o amb vehicles públics urbans", ha agregat.
Els horaris d'obertura són de dilluns a divendres laborables de 5.30h a 22.45h, i dissabtes, diumenges i festius de 5.30 a 22.00. Les instal·lacions ocupen una superfície de 12.500 metres quadrats, 9.300 dels quals destinats a les 28 andanes, i donaran servei a 1,4 milions de passatgers anuals de més de 120 línies. A més de l'entrada principal per la plaça Ramon Berenguer IV, l'estació té un segon accés per a vianants al carrer Comtes d'Urgell adreçat als veïns de Balàfia i Pardinyes.