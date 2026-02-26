El gran centre comercial de Lleida vol obrir portes a finals del 2027

El projecte comercial de Torre Salses entra en fase executiva. Els promotors del futur Shopping Promenade Lleida han anunciat que els treballs començaran en les pròximes setmanes i que la previsió és inaugurar el complex a finals del 2027. L’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra ha escenificat l’inici d’una operació que mobilitzarà 145 milions d’euros d’inversió privada.
El desenvolupament anirà acompanyat d’una actuació clau en matèria d’accessos. Les empreses impulsores assumiran prop de 9,8 milions d’euros per finançar les noves connexions viàries, entre les quals el desdoblament del vial Víctor Torres i l’ampliació del carrer Francesc Bordalba i Montardit. Tot i que el consistori serà l’encarregat de licitar les obres dels vials, la voluntat és que infraestructures i recinte comercial estiguin enllestits de manera coordinada.
El complex ocuparà 56.000 metres quadrats de superfície comercial i s’ha concebut com un parc de mitjanes i grans superfícies, amb presència també d’establiments de dimensions més reduïdes. Els promotors admeten que encara no poden concretar el nombre definitiu de locals ni la seva distribució, ja que el procés de comercialització amb les marques interessades continua obert.
L’emplaçament triat, a la perifèria sud de la ciutat, entre els barris de la Bordeta i els Mangraners, ha generat debat. Entitats veïnals i part del teixit comercial han expressat recels davant la possible afectació a l’Eix Comercial i a l’activitat del centre urbà. Els impulsors del projecte, però, rebutgen aquest escenari i defensen que experiències similars en altres municipis han tingut un efecte tractor sobre el conjunt de la ciutat.
Segons els seus càlculs, el nou equipament podria contribuir a retenir una part significativa dels prop de 400 milions d’euros anuals que, asseguren, els lleidatans gasten fora de la ciutat en oferta comercial i d’oci. A més, aspiren a captar consumidors d’una àrea d’influència que estimen en gairebé mig milió d’habitants, reforçant el paper de Lleida com a capital comercial de l’interior de Catalunya.
El projecte inclourà també 20.000 metres quadrats de zones verdes, espais per a passeig, terrasses, àrees infantils i activitats vinculades a l’oci i la cultura urbana, amb la voluntat de convertir-se en un espai obert més enllà de la compra estricta.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha defensat públicament la iniciativa i ha reivindicat la llibertat de consum dels ciutadans. Ha subratllat que la ciutat no pot renunciar a una inversió d’aquesta magnitud ni a l’impacte laboral previst, que els promotors xifren en uns 400 llocs de treball directes i prop d’un miler d’indirectes. El paer en cap ha insistit que el projecte no substituirà l’oferta existent sinó que l’ampliarà i ha mostrat la seva convicció que acabarà consolidant-se com una operació d’èxit.