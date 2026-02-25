La fauna salvatge i les epidèmies monopolitzen les eleccions agràries

Els problemes causats per la fauna salvatge amb conseqüències com la pesta porcina africana (PPA), la grip aviària, o els danys pels conills han centrat bona part del debat i de les propostes durant la campanya de les eleccions agràries. Divendres se celebrarà la jornada electoral en la qual un total de 21.374 professionals podran votar a les 430 meses electorals.
Unió de Pagesos (UP) i JARC són les dues organitzacions que actualment tenen representació a la Taula Agrària, per la qual fan falta sumar un 15% dels vots per ser-hi. Aaja, l’Assemblea Pagesa i UPA esperen entrar-hi, mentre que Revolta Pagesa ha fet campanya pel vot nul. Les eleccions arriben després de dos anys molt intensos amb les protestes més importants que s’han fet aquest segle.
Crida a la participació d'Unió de Pagesos
El sindicat majoritari, Unió de Pagesos, fa una crida a la participació en les eleccions per la Taula Agrària que consideren “molt important”. La coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat, recorda que hi ha comunitats que no tenen aquest organisme i això pot provocar que els governs autonòmics donin veu “a les organitzacions que més els convé”. Des d’UP lamenten la decisió de Revolta Pagesa en defensa del vot nul, ja que no representa cap millora pel sector. Finalment, Serrat ha cridat a participar en les eleccions i demana que hi hagi més gent que s’impliqui dins del sindicat.
JARC: “És un honor poder participar i escollir els nostres legítims representants”
El president de JARC a Catalunya, Joan Carles Massot, apunta que és un honor que el sector puguin participar i nomenar els seus legítims representants davant l’administració. L’organització que representa sempre s’ha presentat a aquests comicis i són la segona força a Catalunya. S’hi presenten amb l’aval d’aquesta representativitat i repeteixen el programa que reivindica un model d’agricultor professional i “ara encara més” les incorporacions al sector i el relleu generacional. JARC defensa que hi hagi ajuts estructurals que siguin preferencials pels agricultors professionals i pels joves, i també les empreses agràries prioritàries.
“Asaja ha estat a totes les mobilitzacions els últims 5 anys”
El president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, destaca que es presenten a les eleccions amb la “feina feta durant aquests cinc anys”. Assegura que l’organització ha estat present a totes les grans mobilitzacions vinculades amb la fauna salvatge i cinegètica. L’objectiu d’aquesta presència constant al peu del canó, apunta Roqué, és per aconseguir divendres superar el 15% dels vots i tenir representativitat. Als anteriors comicis es van quedar “a les portes” d’aconseguir aquests avals i ara confien que això no passarà. “En els darrers cinc anys hem estat a tots els llocs exceptuant la Taula Agrària”, lamenta Roqué.
Assemblea Pagesa es desmarca i defensa un model de proximitat
L’Assemblea Pagesa és presenta per primera vegada a les eleccions agràries i ho fa amb la consciència que difícilment podran aconseguir representativitat, però amb ganes de donar a conèixer el seu missatge. Aquesta antiga escissió d’UP, defuig termes com “sector agrícola” perquè aquí s’hi encabeix tot, des dels pagesos i ramaders comuns a grans corporacions. Durant la campanya han intentat explicar que a Catalunya hi ha un gruix de pagesia que opta per un altre camí, que passa per la venda directa o fer produccions a més petita escala. Els problemes que reivindiquen les altres organitzacions com són l’excés de burocràcia o la fauna salvatge, sempre hi han sigut, segons el seu portaveu Ramon Minguet, que considera que no són realment els “problemes de fons” de la pagesia, sinó que el sistema capitalista fa que l’ofici de pagès sigui “insostenible”.
UPA aposta per l’agricultura familiar
La Unió de Petits Agricultors i Ramaders de Catalunya (UPA) també aspira a aconseguir representació per primer cop. En el marc de la presentació dels eixos de campanya a Tortosa, els membres de l’organització van parlar de la PAC (Política Agrària Comunia) i la necessitat que aquesta tingui dos pilars fonamentals com són els joves i el relleu generacional. També van incidir en la incorporació de les dones al sector i la necessitat de disposar d’un sistema d’assegurances eficient davant dels creixents problemes derivats pel canvi climàtic. UPA defensa un model d’agricultura familiar que topa amb l’agroindústria i la gran empresa. Tal com passa amb Assemblea Pagesa, aposten per un model arrelat al territori, amb productes de qualitat.
Revolta Pagesa demana el vot nul
Des de Revolta Pagesa han fet campanya pel vot nul perquè volen demostrar “als polítics però també als sindicats” que hi ha una part que està enfadada i que no creu en com s’estan fent les coses”. Per això, el portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana, Jordi Ginabreda, assenyala que és un vot de “protesta”. “Si estem en contra d’aquest sistema, no podem entrar a la roda del sistema. Si el volem canviar, ho hem de fer des de fora, on ens sentim còmodes”, ha remarcat. En aquest sentit, des de Revolta consideren que el que cal és que hi hagi una taula sectorial “que sigui perceptiva i vinculant, no com ara”. A més, també assenyalen que moltes organitzacions “petites, però molt potents”, queden fora de la representació, perquè no arriben al 15% dels vots.