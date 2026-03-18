Junqueras veu «important» l'IRPF, però evita posar-lo com a línia vermella pels pressupostos

La retirada dels pressupostos per part del Govern pot diluir la condició imprescindible de l'IRPF que fins ara havia posat ERC. Així ho ha certificat Oriol Junqueras en roda de premsa aquest dilluns des de la seu del partit, des d'on ha certificat que la cessió del tribut és "important" però ha evitat posar-lo com a línia vermella per donar llum verda als comptes. El president d'ERC també ha deixat entreveure que està disposat a iniciar la negociació pressupostària amb el Govern després de mesos de negar-s'hi: "Nosaltres ho negociem tot", ha dit. Així doncs, el que queda clar és que les tensions entre els republicans i el PSC s'han rebaixat i que el "reset" en les negociacions apropa els comptes.
Junqueras ha assegurat que la negociació pressupostària es farà en el marc dels acords d'investidura, inclòs l'IRPF, però ha instat el Govern a moure fitxa. "Si ens fan una proposta millor, l'aprovarem", ha dit el dirigent republicà, obrint la porta a una alternativa al compromís sobre l'impost. Així doncs, què ha canviat en les últimes hores? "La diferència és que abans no ens deixaven acompanyar-lo i ara sembla que sí", ha apuntat Junqueras. El president del partit ha criticat en diverses ocasions que Salvador Illa presentés els comptes "de manera unilateral" però ha celebrat que ara hagi fet marxa enrere.
"El PSC ha entès que no ens pot imposar els pressupostos", ha dit Junqueras, que ha reiterat que no podien aprovar uns comptes que no havien pactat. El president d'ERC també ha considerat que el Govern ha de demostrar que vol aprovar els comptes i que això passa per assumir el compromís amb l'IRPF, perquè "és bo" per a Catalunya. Si bé el president republicà ha insistit que la qüestió de l'impost forma part dels acords d'investidura i de legislatura, s'ha obert a valorar les alternatives que el Govern pugui posar sobre la taula. "Les valorarem, però si no ens convencen, no aprovarem els pressupostos", ha sentenciat.
Suplement de crèdit de més de 5.000 milions
Junqueras també ha donat alguns detalls sobre el suplement de crèdit pactat amb el Govern. Són entre 5.000 i 6.000 milions d'euros que han d'anar destinats a compensar els increments de preus que s'han produït des dels darrers comptes aprovats el 2023. El president d'ERC ha explicat que no pot concretar la xifra exacta d'aquest suplement perquè està subjecte a possibles modificacions per "qüestions d'especial emergència" com poden ser els efectes de la guerra al Pròxim Orient. En tot cas, Junqueras ha assegurat que estan disposats a aprovar "immediatament" aquest suplement perquè el Govern pugui tenir els recursos bàsics pel seu adequat funcionament.
El dirigent republicà ha insistit que sempre ha volgut aprovar uns "bons" pressupostos i que continuen asseguts a la taula de negociació. Els republicans volen que els comptes atorguin recursos a la societat, però admeten que també són una "palanca política". Si bé ha celebrat la retirada dels comptes, també ha recordat que és el primer cop que passa en la història. La realitat és que el Govern s'abocava, amb les esmenes a la totalitat de divendres, a una derrota parlamentària de rellevància. Pel que va ara, Junqueras ha insistit que ERC mantindrà una posició de "màxima ambició" però també de "màxim raonabilitat".