Illa retira els pressupostos a canvi del suport d'ERC a un suplement de crèdit

Salvador Illa retira els pressupostos. Així ho ha acordat el Govern i ERC i s'ha fet públic en un comunicat conjunt aquest dimecres al matí. A canvi, l'executiu es garanteix el suport dels republicans a un suplement de crèdit per poder garantir el funcionament normal de l'administració, i el compromís del partit d'Oriol Junqueras de continuar negociant per aprovar els nous comptes abans de l'estiu, quan la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja sigui a Andalusia. Les dues parts coincideixen que Catalunya necessita pressupostos i remarquen també la necessitat d'impulsar les reformes legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura.
D'aquesta manera, el Govern fa marxa enrere i no tindrà pressupostos a l'abril, com pretenia Illa. El president va tirar pel dret i va aprovar al consell executiu el projecte de llei, sense tenir garantits els vots dels republicans, que han mantingut la posició i han forçat l'executiu ha retirar la proposta. Ahir mateix, la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, afirmaven que no es contemplava aquest escenari. La reunió de dimarts, avançada per Nació, va servir per avançar cap a l'escenari de guanyar temps per la negociació: retirada de pressupostos, suplement de crèdit i més temps per intentar arribar a un acord.
En una declaració institucional des de Palau, el president ha justificat la decisió per la necessitat de tenir un nou pressupost "ajustat a la nova realitat actual" de guerra i inestabilitat al món i preservar la majoria progressista. "Catalunya ha d'estar preparada econòmicament i socialment per fer front a qualsevol escenari", ha dit. El president ha defensat que cal "estabilitat i responsabilitat" per arribar a acords "amplis i duradors" per "blindar l'economia i les polítiques socials". En aquest sentit, ha afirmat que l'acord amb ERC permet tenir recursos -en forma de suplement de crèdit, no pas de pressupostos- i fer que els serveis públics funcionin en un moment de tensió a l'administració precisament per la manca de comptes.
Illa ha dit que en aquestes setmanes s'ha treballat per arribar a un acord de pressupostos, però no s'ha assolit l'objectiu. Ha garantit que els acords amb els Comuns i amb els agents econòmics i socials es mantindran. "Són bons acords", ha dit. Pel que fa ERC, Illa ha dit que treballarà des d'ara mateix per tenir comptes amb els socis que van permetre la seva investidura. "Intensificarem les negociacions", ha afirmat. Aquest dijous hi haurà un consell executiu extraordinari per aprovar un primer suplement de crèdit, mentre s'avança en les negociacions per tenir els comptes amb el suport dels republicans.
Nou marge negociador sense el factor Montero
Amb el nou horitzó, les dues parts aconsegueixen que hi hagi moviments a la Moncloa. La ministra Montero, principal escull en la demanda d'ERC d'aconseguir gestos sobre la recaptació de l'IRPF, ja no formarà part del govern espanyol perquè s'haurà traslladat a Andalusia, com a candidata del PSOE. Montero ha estat inflexible en tot moment a l'hora de fer els moviments que reclamaven els republicans per facilitar la recaptació d'impostos a Catalunya. I el Govern tampoc ha aconseguit moure el PSOE i ha evitat traslladar la pressió durant aquestes setmanes de negociació.
Així doncs, amb la sortida de la ministra, s'obrirà una finestra d'oportunitat per intentar aconseguir algun gest que tranquil·litzi els republicans en aquest nou marge de negociació, fins a l'estiu. No és casual que en l'acord signat pel PSC i ERC es faci referència a "continuar impulsant negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura", sense citar la recaptació de l'IRPF. Fins a l'últim moment, Hisenda ha traslladat que no hi ha acord en aquest àmbit, malgrat que el pacte de la bilateral del juliol passat sí que planteja fer les modificacions legals que calgui perquè Catalunya tingui més presència en la gestió tributària.