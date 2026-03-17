Reunió Govern-ERC «in extremis» a Palau per salvar els pressupostos

Les converses entre el Govern i ERC no s'han aturat i aquest dimarts al matí hi ha hagut una reunió a Palau per mirar de salvar els pressupostos mentre s'acosta la prova de foc de divendres, amb el debat a la totalitat. De moment, els republicans no es mouen i descarten retirar el veto per facilitar la tramitació parlamentària i reclamen a l'executiu que retiri el projecte per donar més marge a la negociació. El Govern, per ara, descarta aquesta opció, i tots els camins porten, ara mateix, a una derrota important al Parlament.
A la trobada hi han assistit, per part republicana, tres noms de pes com Lluís Salvadó, director general d'ERC i membre important de l'equip negociador; Isaac Albert, vicesecretari general de Comunicació; i Mercè Pastor, cap de gabinet d'Oriol Junqueras, per assistir a la taula de negociació. Tots tres entraven a Palau poca estona després del consell executiu dels dimarts. Fonts governamentals eviten confirmar la trobada, però no l'han negada.
"Si hi ha qualsevol informació rellevant que puguem traslladar, la donarem; en aquestes hores fem una crida a la responsabilitat i a la prudència perquè en les diferents trobades i negociacions que hi pugui haver tinguem tranquil·litat", ha dit la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. En aquest sentit, la petició que fan als republicans és que actuïn amb "responsabilitat" i per oferir "estabilitat" en forma de pressupostos, també veient que la inestabilitat al món. "No podem perdre 9.000 milions d'euros", ha insistit Paneque.
La situació, a hores d'ara, és d'enrocament: ni ERC vol retirar l'esmena ni el Govern retirar la seva proposta, i el govern espanyol tampoc fa cap gest. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament i podria concretar l'horitzó dels comptes, i dijous la ministra María Jesús Montero té un esmorzar informatiu on se li preguntarà per l'IRPF. De moment, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha descartat que estigui la taula retirar el projecte de pressupostos per donar marge a la negociació. "No estem aquí, el Govern no ha ofert això a ERC", ha afirmat.
Les converses continuen, i també les crides a la responsabilitat. A Calàbria no va agradar que Illa tirés pel dret i aprovés el projecte al consell executiu sense tenir garantits els vots al Parlament. Fonts republicanes insisteixen que hi ha marge per negociar, però que no se senten responsables d'avalar uns comptes que el Govern va presentar sense pactar-los amb ells. "Si no els retiren, cauran", indiquen des del partit. En tot cas, des de l'executiu insisteixen que l'escenari d'aprovar pressupostos el juny, com ha plantejat ERC en algun moment, complicaria la situació.