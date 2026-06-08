Víctimes d'abusos a l'Església acusen el govern espanyol de deixar la llei d'imprescriptibilitat «al calaix»

La visita del Papa a l'Estat, a les portes d'arribar a Catalunya, ha remogut el vesper. Aquest dilluns, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de posar la llei d'imprescriptibilitat "al calaix" per no "molestar" Lleó XIV durant la seva estada. Així ho ha reclamat davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid, on el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb el Papa, abans d'anar al Congrés dels Diputats.
En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el també fundador de Reparación Integral Ya ha explicat que ha enviat una carta als partits de la cambra baixa perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños: "Esperem que els partits catalans que van aprovar la llei al Parlament de Catalunya la defensin amb ungles i dents a Madrid", ha afegit Hurtado. "Que ens expliqui si definitivament se la volen carregar, i sobretot, si han arribat a un acord secret entre l'Església i l'Estat perquè aquesta llei no vegi la llum", ha afegit l'afectat.
Segons afirma, després d'enviar la missiva a totes les formacions amb representació al Congrés, Hurtado ja ha rebut resposta d'alguns grups parlamentaris, entre els quals n'hi ha de catalans, malgrat que no ha especificat quins grups han respost. Així i tot, també apunta que la carta es va enviar divendres, motiu pel qual encara vol donar temps a les diferents formacions a respondre: "Volem donar temps als partits per estudiar-se la informació", ha justificat. Així mateix, ha aspirat que la majoria de partits catalans demanin la compareixença de Bolaños. "Esperem que els partits catalans que van aprovar la llei al Parlament de Catalunya la defensin amb ungles i dents a Madrid", ha avisat. També ha reivindicat que "la llei s'ha d'adaptar a la víctima i o la víctima a la llei".
El Papa llança un missatge clar al Congrés
Aquest mateix matí, des del Congrés, Lleó XIV ha advertit que discriminar persones pel seu "origen nacional, ètnic, religiós o lingüístic, o per la seva condició econòmica o social" vulnera "greument" el "principi universal de la igual dignitat de tots els éssers humans". Un missatge que arriba dies després que PP i Vox hagin signat a Extremadura el tercer acord autonòmic que fixa el criteri de "prioritat nacional" en la prestació de serveis públics.
El pontífex també ha fet una defensa implícita del procés de regularització extraordinària que l'executiu va impulsar amb el suport de l'Església, i ha recordat que cal oferir als migrants i refugiats "vies segures i legals, una acollida respectuosa i possibilitats reals d'integració".