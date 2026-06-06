Lleó XIV recorre els carrers de Madrid amb el papamòbil davant de 130.000 persones

El papa Lleó XIV ha protagonitzat aquest dissabte el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, en una de les imatges més esperades de la seva visita a l'Estat. Segons la delegació del govern espanyol, unes 130.000 persones s'han concentrat al llarg de l'itinerari per saludar el pontífex.
Poc abans de les 14:00 hores, el Papa ha sortit des del Palau Reial, després de la recepció oficial amb les autoritats estatals i representants del cos diplomàtic. Minuts abans d'abandonar la plaça de l'Armeria, les campanes de la catedral de l'Almudena han repicat mentre milers de fidels esperaven el pas del pontífex.
Al llarg del recorregut, els assistents han rebut Lleó XIV amb aplaudiments, salutacions i crits de "visca el Papa", a més, molts dels presents han onejat banderes espanyoles i del Vaticà. El trajecte ha començat al Palau Reial i ha passat per punts emblemàtics de la capital com la plaça d'Espanya, la Gran Via, el carrer de la Princesa, el passeig del Pintor Rosales, el passeig de Moret i la plaça de Crist Rei. Inicialment, l'organització havia previst un recorregut més curt, però l'afluència massiva de públic ha fet que s'ampliés.
El Papa ha après a dir "bon dia" en català
Durant el vol que l’ha portat fins a Madrid, Lleó XIV ha explicat als periodistes que ha après a dir "bon dia" en català, idioma que ha promès que utilitzarà durant la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha detallat el pontífex a preguntes de RAC1 durant una conversa informal amb periodistes. El Papa no ha especificat quan ni on parlarà la llengua, però ha deixat clar que ho farà en alguna de les intervencions públiques. "No us preocupeu, que parlaré català", ha confirmat el pontífex abans d’arribar a l’Aeroport de Barajas.
Sis dies i tres parades
L’aterratge del papa Lleó XIV aquest dissabte a Madrid posa en marxa un itinerari de sis dies i 2.500 quilòmetres que tindrà un alt contingut polític, religiós i simbòlic. El pontífex ha triat Espanya com a destinació del seu quart viatge, el primer a un gran país de majoria catòlica, i hi arriba en un moment marcat pels xocs amb el president dels Estats Units, Donald Trump, per qüestions com la guerra a l’Orient Mitjà o la gestió de la migració.
Són assumptes en què el pontífex apareix plenament alineat amb el govern espanyol, que s’ha bolcat amb la visita. Durant el viatge, el Papa visitarà Montserrat i la Sagrada Família, es trobarà amb migrants de la ruta migratòria canària i parlarà al Congrés, un esdeveniment inèdit.
En el cas de Madrid, els preparatius s’han prolongat fins a aquesta mateixa nit, quan alguns operaris seguien muntant els escenaris instal·lats en zones com la plaça de Cibeles. A la capital espanyola, l’agenda estarà marcada pels actes institucionals i polítics, com la recepció amb els reis, la trobada amb Sánchez i el discurs al Congrés, el primer en un parlament durant el pontificat de Lleó XIV. En paral·lel, també destacaran les celebracions religioses de caràcter més tradicional, com la missa i la processó de Corpus Christi i la trobada amb l’episcopat espanyol.