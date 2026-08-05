05 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Mor un jove barceloní atropellat per un taxi a Menorca

Societat

  • Imatge de l'aeroport de Menorca -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 19:16

Un jove barceloní ha mort aquest dimecres a la matinada després de ser atropellat per un taxi a Menorca, pels volts de l'aeroport de la illa. Els fets es van produir cap a dos quarts de sis del matí quan la víctima estava estirada a la carretera. El taxi, que anava a l'aeroport a buscar clients, no va veure l'home i el va atropellar causant-li la mort. Segons relata El Periódico, la víctima estava de vacances uns dies a Menorca acompanyat de la seva família. 

Els cossos policials que s'han fet càrrec del cas -la local i la espanyola- han obert paral·lelament dues investigacions per esclarir els fets. Per una banda, una enfocada a l'accident de trànsit -de la qual se n'encarrega la local- i una altra que investiga si hi va poder haver alguna mena de delicte relacionat amb l'accident. 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar