Mor un jove barceloní atropellat per un taxi a Menorca

Un jove barceloní ha mort aquest dimecres a la matinada després de ser atropellat per un taxi a Menorca, pels volts de l'aeroport de la illa. Els fets es van produir cap a dos quarts de sis del matí quan la víctima estava estirada a la carretera. El taxi, que anava a l'aeroport a buscar clients, no va veure l'home i el va atropellar causant-li la mort. Segons relata El Periódico, la víctima estava de vacances uns dies a Menorca acompanyat de la seva família. \r\n\r\nEls cossos policials que s'han fet càrrec del cas -la local i la espanyola- han obert paral·lelament dues investigacions per esclarir els fets. Per una banda, una enfocada a l'accident de trànsit -de la qual se n'encarrega la local- i una altra que investiga si hi va poder haver alguna mena de delicte relacionat amb l'accident. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn accident de trànsit a Mataró entre cinc turismes i una motocicleta acaba amb almenys vuit ferits, un crític\r\n\r\n