Un accident de trànsit a Mataró entre cinc turismes i una motocicleta acaba amb almenys vuit ferits, un crític

Un accident en via urbana a Mataró entre cinc turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys vuit ferits aquest dissabte al voltant de les sis de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de cinc adults ferits lleus i un adult menys greu.\r\n\r\nSis dotacions dels Bombers treballen en el sinistre, que s'ha produït a la Via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C-32 amb el nucli urbà. Membres del cos han excarcerat dos menors atrapats físicament d'un dels vehicles implicats. Al seu torn, el SEM ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM-Bombers.\r\n