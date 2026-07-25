Educació parla ara d'una «confusió» per justificar el fiasco de les proves PISA

El Departament d'Educació sosté ara que el fiasco de les proves PISA 2025 es va deure a una "confusió" en l'aplicació dels criteris d'exempció dels alumnes i assegura que no va tenir la confirmació definitiva de l'error "fins fa relativament poques setmanes". Així ho ha afirmat aquest dissabte el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, després que aquest divendres la Generalitat admetés una incidència que invalida la comparabilitat dels resultats catalans.
L'error farà que Catalunya no disposi de resultats comparables de les proves PISA fins el 2029, ja que no es publicarà una nova edició fins d'aquí a tres anys. Els últims resultats vàlids continuaran sent, per tant, els del 2023, que van evidenciar un fort retrocés dels alumnes catalans en matemàtiques, comprensió lectora i ciències.
En declaracions a RAC1, Giménez ha explicat que el Ministeri d'Educació va advertir el març que podia haver-hi un "problema" amb la mostra d'alumnes seleccionats per participar en les proves, però ha assegurat que no es va confirmar fins setmanes després. A partir d'aquell moment, el Departament va iniciar una investigació interna i va obrir diligències per aclarir què havia passat.
Una exclusió d'alumnes molt superior a la permesa
L'origen del problema és que el 23,2% dels alumnes seleccionats van quedar exempts de fer les proves, molt per sobre del màxim del 5% que estableix l'OCDE perquè els resultats siguin comparables internacionalment. Aquesta incidència impedirà que els resultats de Catalunya es puguin comparar ni amb els d'altres països ni amb les edicions anteriors de PISA.
El secretari de Millora Educativa, però, ha desvinculat els docents del que considera un error procedimental. "Eximim de qualsevol mena de responsabilitat el professorat", ha afirmat, i ha apuntat que la hipòtesi principal és una confusió entre els criteris d'exempció de PISA i els de les proves de final d'etapa de 4t d'ESO, que es van fer en el mateix període, però amb normes diferents. Giménez també ha remarcat que la selecció dels centres participants no depèn ni de la Generalitat ni del Ministeri, sinó que la determina directament l'OCDE, alhora que ha insistit en que el que ha fallat és l'aplicació dels criteris sobre quins alumnes podien quedar exclosos de la mostra.
Malgrat la incidència, el Departament defensa que la mostra continua sent "fiable" i que les dades dels alumnes catalans apareixeran a l'informe estatal, encara que no es podran comparar amb la resta de territoris ni amb les sèries històriques de Catalunya. El contratemps, a més, deixa Catalunya amb els últims resultats comparables del 2023 i sense uns de nous fins el 2029, quan l'OCDE publicarà una nova edició fins d'aquí a tres anys.