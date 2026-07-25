Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos i un reforç dels serveis de salvament. Convocats per la CGT, denuncien que el sector pateix una manca de personal, unes condicions laborals insuficients i un model cada vegada més privatitzat que, asseguren, posa en risc tant els professionals com els banyistes.
La protesta arriba en un estiu marcat per l'increment dels ofegaments, amb 34 mortes en aquest 2026, una xifra que els professionals viuen amb «frustració i impotència». El Govern ha fet aquest divendres una crida a extremar les mesures de prevenció i recorda que la majoria d'aquests accidents es poden evitar si se segueixen unes pautes bàsiques de seguretat. Entre les principals recomanacions hi ha banyar-se acompanyat, escollir zones amb servei de socorrisme, respectar la senyalització i les indicacions dels socorristes, evitar el consum d'alcohol abans del bany i mantenir una vigilància constant dels infants.
Els manifestants exigeixen que es dimensionin correctament les plantilles, que les jornades laborals s'adaptin a les condicions meteorològiques i que es reconegui la figura del socorrista com un "treballador polivalent sanitari". També reclamen que s'abandoni l'actual model de gestió i que les administracions apostin per un servei públic més reforçat.
El secretari general de la secció de socorristes de la CGT, Ignacio García, ha recordat que fa menys d'un any es va posar fi a la vaga de 27 dies dels socorristes de Barcelona amb un acord que preveia ampliar la temporada de vigilància, incrementar les contractacions i millorar les instal·lacions. «A Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes que no les tenen a la resta de Catalunya. És per això que volem reivindicar els nostres drets perquè s'organitzin i lluitin», ha afirmat.
Frustració per l'augment de les víctimes
Des de la CGT consideren que les administracions no estan invertint prou en prevenció i denuncien que es continua prioritzant la privatització del servei. Per això reclamen una estratègia similar a la que s'aplica en la seguretat viària, amb més campanyes de conscienciació i una aposta decidida per actualitzar els serveis de socorrisme. A més, el sindicat també defensa reforçar l'educació aquàtica perquè la ciutadania conegui millor els riscos del medi aquàtic i reclama que les administracions escoltin els professionals del sector a l'hora de definir les polítiques de prevenció i salvament.