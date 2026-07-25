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Sant Miquel del Fai tanca almenys fins dimarts per risc de despreniments per pluja intensa

Societat

  • Sant Miquel del Fai, en imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juliol de 2026 a les 21:08

L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim, fins dimarts 28 per risc de despreniments.

L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per m2 de pluja entre quarts de dues i les quatre de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les vuit del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.

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