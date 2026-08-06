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Evacuen els treballadors d'una empresa de Mercabarna per una fuita d'amoníac ja controlada i que no ha causat ferits

Societat

  • Mercabarna, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 d’agost de 2026 a les 08:42

Els Bombers de Barcelona han evacuat de forma preventiva els treballadors de l'empresa Bonfred SA, ubicada al polígon de Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut a les 00.14 hores a través del telèfon d'emergències 112 i fins al punt s'hi han mobilitzat 11 dotacions del cos, que han aturat la fuita i l'han pogut controlar.

Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu Pla d'Actuació Municipal (PAM). Tots dos dispositius ja s'han desactivat.

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