Nou aplicatiu amb IA: Barcelona incorpora dispositius que permeten traduir a més de 80 idiomes

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un sistema de traducció automàtica que funciona amb intel·ligència artificial i que permet traduir a temps real converses en 82 idiomes. Fins a finals de setembre, s’incorporaran 201 dispositius per a millorar les tasques de la policia local, serveis socials i les oficines d’atenció ciutadana. El 85% dels aparells -molt similars a un telèfon mòbil- ja s’han lliurat i es preveu que durant el pròxim mes es completi el desplegament, segons ha explicat el tinent d’alcaldia, Jordi Valls.
Els dispositius permeten traducció de veu a 82 idiomes i de text a 96 llengües. Pel que fa a les fotografies, pot arribar a interpretar fins a 112 idiomes. La proposta permet superar barreres lingüístiques en primeres interaccions amb els ciutadans en els serveis amb més exposició d’atenció al públic. En un món cada vegada més globalitzat, el consistori defensa que els cossos policials i els serveis socials podran fer ús d’aquesta eina per atendre una població “cada vegada més diversa”.
"Intentem utilitzar la tecnologia per tenir una interacció amb qualsevol ciutadà sigui quin sigui l'idioma. A Barcelona hi ha més de 150 nacionalitats i amb aquestes 82 creiem que es cobreix de forma molt important", ha dit Valls. A més, ha destacat que l’aplicatiu és “senzill i fàcil d’utilitzar” i serveix per millorar atencions en les quals la persona no parla ni català, ni castellà ni anglès.
Les eines s’han posat a disposició dels treballadors municipals després de proves pilot durant els anys 2024 i 2025. Els centres gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials seran els que més traductors rebran, amb un total de 130; seguits de la Guàrdia Urbana que ja ha distribuït 43 aparells i de les Oficines d’Atenció Ciutadana, amb 28.
Els principals usos de l’aplicatiu
"Ens serveix per atendre els ciutadans al carrer, pel turisme i per la delinqüència", ha dit el cap del Servei d'Innovació i Videovigilància en Guàrdia Urbana de Barcelona, Xavier Garcia Lora. D’altra banda, ha exemplificat un dels seus usos amb una hipòtesi d’una persona a qui li "han robat tot i amb un alt nivell de desesperació i que és molt difícil comunicar-se". Amb l'aparell se li pot explicar "quins són els tràmits mínims que ha de fer", detalla. També es fa servir per posar denúncies, respondre preguntes al carrer o per atendre les víctimes.
L’ús dels traductors es limita al suport a la comunicació i no intervé en preses de decisions ni valoracions tècniques o professionals dels casos. Així doncs, el poder de la tecnologia encara es manté al marge i deixa als humans prendre les resolucions finals sobre les diferents situacions que es poden trobar.