Dues persones, hospitalitzades per l'incendi d'un pis a Badalona

Cinc persones han hagut de ser ateses i dues han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat. Els fets han tingut lloc a les 00.24 hores d'aquest dijous i fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat.\r\n\r\nEn arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc, que ha quedat afectat pel fum. També han comprovat que el foc s'havia estès pel pati interior i havia afectat un pis de la finca del costat. Finalment, els Bombers han pogut extingir les flames i han iniciat les tasques de ventilació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nMor el conductor d'una moto d'aigua en xocar amb una embarcació a Empuriabrava Natàlia Pinyol\r\n\r\n