Viatge pastoral... i polític? Els cinc focus de la visita de Lleó XIV

La visita del Papa a Madrid, Catalunya i les Illes Canàries s'analitzarà del dret i del revés. Definit com un viatge pastoral, caldrà veure si també inclou missatges polítics més o menys explícits, per la situació global complexa, les diverses guerres que hi ha en marxa, i el context de polarització i auge de l'extrema dreta a l'estat espanyol. El programa de l'estada de Lleó XIV va més enllà del centenari de la mort d'Antoni Gaudí o de la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, motiu de la visita, i l'acte a l'església de Sant Agustí del Raval o la visita a la presó de Can Brians són rellevants i van en la línia dels accents de Robert Francis Prevost vol posar al seu pontificat. El que és clar és que tothom, no només Pedro Sánchez, intentarà capitalitzar les seves paraules aquests dies. Aquests són els focus de la visita del Papa.
Missatges a favor de la pau
El principal focus és el missatge que el Papa farà en favor de la pau i contra les guerres al món, com les d'Ucraïna o l'Orient Mitjà. Lleó XIV calcularà les paraules, però qualsevol referència implícita o explícita a les polítiques de Donald Trump, a la necessitat de respectar l'ordre internacional i els mecanismes de decisió multilaterals serà significativa, perquè casarà amb l'aposta política que ha fet el govern espanyol en l'àmbit internacional. El tarannà prudent del pontífex fa pensar que no entrarà al xoc, com sí que ha fet alguna vegada els últims mesos, però serà rellevant què pugui dir en la seva intervenció al Congrés, en un context de polarització -sobretot a Madrid- i d'auge de l'extrema dreta. Les paraules del Papa poden incomodar més d'un grup parlamentari a la cambra espanyola.
La resposta al fenomen migratori
La visita del Papa inclou un viatge a les Illes Canàries que és significatiu, perquè és un dels territoris de l'Estat que rep més l'impacte de l'arribada de migrants. Mentre a l'Estat creixen les veus que reclamen una resposta dura contra el fenomen migratori, Lleó XIV aposta per una resposta humanista. "Hem de tractar-los com a éssers humans, no com a animals", deia fa uns dies, preguntat per aquesta qüestió. Malgrat reconèixer que els estats poden posar normes a les seves fronteres i que no tothom ha pot entrar "com sigui i sense ordre", el pontífex posa la responsabilitat en els països rics per canviar la situació dels països pobres. Els missatges en aquest sentit, previsiblement, reforçaran la posició de Sánchez i Illa sobre la immigració, i contribuiran a allunyar l'Església de la dreta espanyola.
Contra la desigualtat
Més enllà de misses massives al centre de Madrid o a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Papa també inclou en la seva estada a Catalunya una visita a l'Església de Sant Agustí, al Raval, i a la presó de Can Brians. Dos espais significatius per entendre una altra cara de la realitat catalana. Sant Agustí té un significat personal també pel Papa, que és de tradició agustiniana, però el Raval també simbolitza una dimensió social del pontificat, perquè es tracta d'un barri vulnerable i divers de la ciutat. La visita a la presó de Brians es preveu intensa i lliga també amb el seu predecessor, Francesc, amb qui compartia la cura pels més marginats. En un moment en què creixent els discursos punitivistes i des d'alguns sectors es posa en dubte la reinserció, el Papa donarà esperança a un grup de recluses.
La defensa de la vida i la corrupció
Quan fa poques setmanes que Lleó XIV ha fet pública la seva primera encíclica, Magnifica Humanitas, centrada en els riscos de la intel·ligència artificial si no té una governança humana. En un moment en què el criptocapitalisme guanya força, com també ho fan els tecnooligarques, les paraules del Papa casen bé amb la posició política dels governs de Sánchez i Salvador Illa, en defensa de la democràcia i l'humanisme. Però no tot són bones notícies per a Sánchez, també hi ha riscos. Un és clar: el Papa pot fer una defensa de la "vida", en contra de l'eutanàsia o l'avortament. D'altra banda, a la Moncloa esperen que els bisbes espanyols -distanciats del PSOE- no indueixin el Papa a fer alguna referència a la corrupció en el discurs que farà al Congrés. Si passa, seria un cop per al president i un gest on agafar-se per part del PP, enmig de l'allau de causes contra els socialistes.
Gest amb la realitat catalana
La llengua també tindrà protagonisme en la visita del Papa. De fet, ha protagonitzat la gran polèmica abans de la visita, quan va transcendir que Lleó faria l'acte central -la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família- íntegrament en castellà. La pressió de l'arquebisbe de Tarragona cap al cardenal Juan José Omella, la intermediació del Govern i les crides de la societat civil han fet efecte i sembla que, finalment, el Papa també parlarà en català. Malgrat que el Govern voldria que es ressaltés el fet que el Papa hagi accedit a visitar Catalunya, el paper que tingui la llengua s'analitzarà amb lupa. També si Omella i l'abat de Montserrat opten pel català o es passen directament al castellà.