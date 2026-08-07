Perpinyà, governada per l'extrema dreta, aprova retirar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana

Nou embat contra la llengua, aquesta vegada a la Catalunya Nord. Perpinyà, governada per l'extrema dreta de Louis Aliot, ha aprovat per majoria retirar de la ciutat l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. El govern municipal justifica aquesta decisió amb limitacions pressupostàries i crítiques sobre l'eficàcia de les accions dutes a terme per l'oficina. Perpinyà hi aportava uns 25.000 euros anuals. Sota l'argumentari econòmic, però, l'extrema dreta d'Aliot ha clavat una nova estocada a la llengua en un territori en què el català ha perdut pes en els darrers anys.
A més, des del govern municipal defensen que els diners que fins ara invertien a l'oficina ara es destinaran a una altra entitat: l'Institut del Roselló. Aquest institut està impulsat pel mateix Aliot i estretament vinculat a les relacions que va teixir amb el govern de PP i Vox a les Illes Balears, liderat per Marga Prohens, que va derivar en un conveni entre Palma i Perpinyà. Així doncs, Aliot destinarà els diners a una entitat creada per ell mateix.
La decisió ja va despertar una forta onada de crítiques al mateix pel, més tens de l'habitual. Aquestes crítiques també s'han estès entre les entitats i altres actors molt implicats en la defensa del català a la Catalunya Nord. Per a Perpinyà la Catalana, la retirada és contraproduent. Brice Lafontaine, secretari de l'associació, considera que el pressupost de l'ajuntament consagrat a l'OPLC era "ridícul" i que calia, per contra, reforçar la política lingüística. El moviment Sí al País Català fa referència, per la seva banda, a "una nova etapa en l'esborrament institucional de la llengua i de la identitat catalana a Perpinyà". En canvi, enlloc d'apostar per la llengua, l'extrema dreta ha optat per arraconar-la.
Un pas més contra el català
No és la primera vegada que Aliot carrega contra el català. En els darrers mesos, el líder de l'extrema dreta de Perpinyà ha suprimit la Regidoria de la Catalanitat i, per contra, ha impulsat el seu institut del Rosselló, afí a les seves idees. Les polítiques contra la llengua impulsades pel batlle han estat molt criticades per l'oposició, però tot i així, en disposar de la majoria, continua tirant-les endavant.