Junts acusa Illa d'«ensorrar» Catalunya a mig mandat: «Ha perdut el control»

Junts vol erigir-se en l'"alternativa" a un Govern de Salvador Illa que, en ple equador de la legislatura i segons els de Carles Puigdemont, està "ensorrant" Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes "s'estan carregant el país de dalt a baix", amb un "col·lapse" de les infraestructures o l'"ofegament" de les classes mitjanes. "No podem fer de l'error la metodologia de treball", ha advertit Sales.
Sobre la carpeta d'infraestructures, Sales ha avisat que, si bé l'accident ferroviari mortal de Gelida a principis d'any "havia de marcar un abans i un després", no ha canviat "absolutament res". "Les incidències continuen i el caos s'ha cronificat", ha subratllat. En general, i segons els de Puigdemont, "les infraestructures d'aquest país estan desfasades". Sales ha criticat que el Govern "estigui condemnant a tota una generació a pagar la seva incompetència" en matèria d'educació. "De fet, el curs començarà de la mateixa manera que es va acabar, amb vagues i els docents desbordats", ha assenyalat.
Missatges cap a ERC i els Comuns
També en matèria educativa, ha donat la "benvinguda" a ERC a l'"acord de país" que Junts "va fer pública ja fa molts mesos", en al·lusió a la proposta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, de fer un "gran acord" perquè un equip d'experts lideri el departament durant 12 anys amb un pressupost estable.
Les polítiques d'habitatge del Govern, per a Junts, han assumit "fil per randa" les "receptes fracassades" dels Comuns, basades en "més intervencionisme, restriccions i inseguretat jurídica". De fet, Sales considera que el recent dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la limitació de la compra especulativa d'habitatge "hauria d'haver estat un punt d'inflexió" perquè Illa "deixés de fer seguidisme" del partit liderat per Jéssica Albiach al Parlament.
Per altra banda, Sales creu que el Govern "ha perdut absolutament el control" de la seguretat del país, atès que "la inseguretat augmenta cada dia" i els tirotejos "s'han anat normalitzant". En l'àmbit lingüístic, Sales veu "indiferència" al Govern davant les "discriminacions" que "no paren d'augmentar". Així mateix, ha assegurat que el Departament de Política Lingüística "no serveix per a res" més que per a fer d'"aparador", com tampoc el Pacte Nacional per la Llengua, "que ha quedat en paper mullat".
Davant aquesta radiografia, Sales ha sentenciat: "És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest Govern". I ha volgut reivindicar Junts com l'"alternativa" als socialistes que està "preparada per tornar a aixecar" Catalunya.
La no remodelació del Govern
La líder parlamentària de Junts ha recordat la petició per fer una "remodelació profunda" de l'executiu, aprofitant la sortida de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Aquesta "havia de començar", segons els de Puigdemont, amb el relleu de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. El Govern, però, "no va rectificar". "A partir d'ara, l'únic que farà serà persistir en l'error, en la mala gestió, en la propaganda i en la submissió a Madrid", preveu Sales.
Sales ha reaccionat a les paraules de Pedret en una entrevista a l'ACN, en la qual demana a Junts no caure en l'"autosabotatge" en el debat sobre el nou model de finançament autonòmic. "La resposta és molt clara: el sabotatge ens el fa Espanya dia sí i dia també, i nosaltres el que voldríem és un Govern fort que procurés de revertir això, amb un grup parlamentari que li dona suport que també ho fes", ha explicat. Així mateix, ha tornat a allargar la mà a Pedret per fer un "front comú" a Madrid per "demanar el concert econòmic", que seria el "pa sencer" i no les "engrunes".
El traspàs de competències en immigració, "realista"
Sales ha reiterat que veu "totalment realista" la reivindicació del traspàs de les competències en immigració a la Generalitat. "Tornem a presentar aquesta mateixa llei. Veurem quantes trucades rep Pablo Iglesias en aquesta ocasió per veure què han de fer els seus diputats a Madrid", ha ironitzat.
El mateix dia que el Ministeri de Joventut i Infància ha xifrat en 1.342 els menors migrants que hi ha a Ceuta, que confia repartir-los en "poques setmanes" arreu de l'Estat, Sales ha dit que Catalunya "ja ha estat sobradament solidària" en l'acollida. "Els set vots de Junts a Madrid no seran per portar menors a Catalunya", s'ha compromès.
Finalment, i amb el retorn de Puigdemont a l'horitzó, Sales ha desitjat que els tribunals "facin com Illa al llarg d'aquests anys" amb l'amnistia i l'apliquin a tots els casos: "S'abraonava fent mítings i discursos dient que no seria possible i ara sembla que és el principal relator d'aquesta llei".