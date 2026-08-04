Cop a la limitació de la compra especulativa: el Consell de Garanties diu que vulnera la propietat privada

La limitació de la compra especulativa d'habitatge es complica al Parlament. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha donat un cop a la norma després que hagi determinat que vulnera el dret a la propietat privada. L'escrit, avançat per Europa Press, dona la raó als recursos que van presentar Junts i el PP. Aquest tràmit va suposar que la llei no es pogués aprovar abans de l'estiu, en l'últim ple del curs al Parlament, tal com pretenien els Comuns, tot i que el PSC com ERC ja advertien que calia temps per a la negociació. L'òrgan és de caràcter consultiu i determina sobre l'adequació d'una llei a la Constitució i a l'Estatut.
El text considera que la proposta de llei vulnera els drets a la propietat i a la herència, però també els que es refereixen a la llibertat d'empresa. L'informe del Consell de Garanties Estatutàries també assenyala una "falta de suficient certesa i previsibilitat" en la norma, cosa que creu que suposa una vulneració del principi de seguretat jurídica que està previst a la Constitució. L'òrgan, especialment dur amb la norma, afegeix que vulnera l'Estatut pel que fa a la competència en matèria de dret civil i envaeix la competència exclusiva de l'Estat sobre les bases de les obligacions contractuals.
En el seu dictamen, el Consell de Garanties Estatutàries assegura que encara que la millora del dret d'accés a l'habitatge sigui "una finalitat legítima", la proposició de llei "no supera el test de raonabilitat" perquè no hi ha un "just equilibri entre les restriccions imposades" i l'objectiu de frenar la compra especulativa. "Les persones afectades per la iniciativa suporten una càrrega excessiva o desproporcionada", alerta el CGE. Pel que fa a la llibertat d'empresa, el Consell també apunta que l'obligació per part de persones físiques de destinar l'adquisició a residència habitual afegeix una "barrera d'accés per a l'exercici d'activitats econòmiques" que "no supera l'examen de proporcionalitat aplicable".
El Consell recorda que "no totes les adquisicions que no es destinin a residència pròpia i habitual són especulatives", i hi ha "un ampli ventall de mesures menys restrictives" per assolir els objectius previstos. De fet, pel CGE la proposició de llei planteja "un sacrifici absolut de la llibertat d'empresa de totes les persones físiques que vulguin operar en el sector de l'habitatge" en les zones tensionades, que recorda que ara mateix pràcticament inclouen el 90% de la població de Catalunya.
L'aprovació de la llei, ajornada a la tardor
La prohibició de la compra especulativa d'habitatge va ser la gran contrapartida que van obtenir els Comuns a canvi del suport als pressupostos, i volien tancar el curs amb la seva aprovació. De fet, per això van aconseguir que el Parlament tramités la norma per la via ràpida -cosa que el CGE critica- i ho tenien tot preparat per aprovar-la en l'últim ple de l'any. Ara bé, tant Junts com el PP van decidir portar la llei al Consell de Garanties Estatutàries per una suposada vulneració del dret a la propietat privada -ara avalada-, un tràmit que implica que s'ajorni la votació de la cambra i, inevitablement, l'enviï al pròxim període de sessions que arrancarà a la tardor.
Però, indirectament, els contraris a la norma han donat aire als impulsors per arribar a una proposta de consens. Malgrat les presses dels Comuns, tant el PSC com ERC havien expressat certes reticències en alguns aspectes de la llei. Estan d'acord en el què, però tenen dubtes en el com. PSC i ERC volen que la norma s'apliqui només als grans tenidors, als titulars de cinc o més habitatges. Comuns i CUP plantegen que la limitació de la compra d'habitatges no depengui dels ajuntaments. Malgrat les discrepàncies, PSC, ERC i els Comuns s'han conjurat per arribar a un acord en què també pot entrar-hi la CUP. Ara, però, tenint en comptes el dictamen del CGE que, en tot cas, és només consultiu.