Frontex i l'Europol controlen les xarxes pel rumor d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost

La crisi a Ceuta no dona treva i creixen els rumors d'un nou intent de creuar la frontera de cara al 15 d'agost. Frontex i Europol, i la Policia Nacional i la b, han intensificat el control a les xarxes socials per obetnir informació i evitar un nou episodi com el de la setmana passada, quan unes 70.000 persones van intentar entrar a Espanya de manera irregular. Mentre continuen els dubtes sobre el paper del CNI -els serveis d'intel·ligència asseguren que van avisar el Ministeri de l'Interior, però el ministre Fernando Grande-Marlaska insisteix que no van rebre cap informe-, les agències europees busquen informació.
El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que, en contacte amb les autoritats espanyoles, estan "supervisant amb precisió l'espai d'informació". "Tothom està molt vigilant". Ara bé, ha recalcat que "hi ha molts informes circulant", però que "la majoria no estan verificats". Mercier també ha confirmat que han detectat canals de manipulació i interferència informativa estrangera (FIMI, per les sigles en anglès) d'origen rus que van intentar "molt ràpidament" amplificar la crisi migratòria. "Podrien ser mitjans controlats per l'estat, canals diplomàtics o fonts alineades amb el govern".
El portaveu de la CE ha recordat que tant la presidenta de la institució, Ursula von der Leyen, com els ministres d'Interior de la Unió Europea van acordar aquest dimarts que un dels elements clau per lluitar contra la migració irregular era reforçar el sistema d'alerta primerenca per "entendre, prevenir, dissuadir i detectar amenaces o moviments a les xarxes socials".Així mateix, ha assenyalat que la llei de Serveis Digitals (DSA, per les sigles en anglès), preveu un mecanisme de resposta en cas d'amenaces greus, però que són les autoritats de cada estat membre les que han de sol·licitar que s'activi. Si ho fan, aleshores l'executiu comunitari pot demanar a les plataformes en línia una avaluació de riscos relacionada amb l'amenaça en concret.
La Unió Europea s'ha solidaritzat en els darrers dies amb Espanya. "La Unió Europea està unida i disposada a donar suport a Espanya", deia dimarts el ministre de l'Interior d'Irlanda, Jim O'Callaghan, representant del país que ostenta la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea aquest semestre. El ministre irlandès també recordava que les fronteres exteriors són "responsabilitat compartida" i que el fenomen migratori requereix una "resposta europea unificada". Els 27 han expressat també el seu condol per les víctimes mortals mentre intentaven creuar la frontera nedant, que pugen fins als 141.
15 d'agost: dia D?
Pel que fa a les publicacions a les xarxes socials que apunten a un nou creuament de frontera el 15 d'agost, Mercier ha afirmat que mantenen "l'atenció plena". "Estem en contacte amb les autoritats espanyoles i també amb les agències que tenim, com Frontex i l'Europol, i tothom està molt vigilant i continua mirant l'esfera de les xarxes socials també", ha subratllat.
El portaveu de l'executiu comunitari ha recordat que s'han reforçat les mesures de protecció a Ceuta amb mesures com la instal·lació de barreres físiques al mar. "Això implica que tenim més informació sobre el que està passant les 24 hores al dia, els set dies a la setmana". A més, ha afegit que algunes xarxes socials ja han pres mesures i han denunciat alguns fets. "També estan aplicant les seves pròpies polítiques pel que fa al contraban, la violència i la incitació". Sobre els canals FIMI russos que van intentar amplificar la crisi a les xarxes socials, Mercier ha especificat que els missatges van aparèixer a partir del 30 de juliol en diferents plataformes. "Abans d'aquesta data no havíem vist aquesta activitat".
El portaveu també ha informat que Brussel·les ha rebut una primera avaluació de necessitats del govern espanyol i que estan revisant el document per "identificar la millor manera de proporcionar suport". Mercier ha apuntat que el suport addicional pot incloure des d'equips i serveis per a la gestió de fronteres, fins a assistència humanitària i mèdica. Un cop Espanya faci la sol·licitud, la CE engegarà el mecanisme per donar resposta a la petició.
Policia i Guàrdia Civil, també alerta
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil també analitzen els missatges que circulen. S’està “monitoritzant qualsevol moviment” que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l’entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l’Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d’ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l’exèrcit. Tot i això, remarquen que posaran “tots els recursos necessaris” per afrontar qualsevol situació