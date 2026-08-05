05 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Felip VI es reunirà aquest dijous amb el president de Ceuta a Palma

Política

  • El rei Felip VI durant la gala dels Premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 20:59

Felip VI rebrà aquest dijous al Palau de Marivent, a Palma, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La reunió, que serà a les 18 hores de la tarda, servirà per abordar la crisi migratòria a la ciutat autònoma, amb l'arribada de 70.000 persones provinents del Marroc la setmana passada i que va deixar almenys 141 morts.

El rei d'Espanya ja va expressar la seva "preocupació i indignació" pels "greus incidents" a Ceuta fa uns dies. Així, en un comunicat fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetllés per la "seguretat" de les dues ciutats autònomes i evités que aquests fets tornessin "a repetir-se".

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar