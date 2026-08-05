Felip VI es reunirà aquest dijous amb el president de Ceuta a Palma

Felip VI rebrà aquest dijous al Palau de Marivent, a Palma, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La reunió, que serà a les 18 hores de la tarda, servirà per abordar la crisi migratòria a la ciutat autònoma, amb l'arribada de 70.000 persones provinents del Marroc la setmana passada i que va deixar almenys 141 morts.\r\n\r\nEl rei d'Espanya ja va expressar la seva "preocupació i indignació" pels "greus incidents" a Ceuta fa uns dies. Així, en un comunicat fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetllés per la "seguretat" de les dues ciutats autònomes i evités que aquests fets tornessin "a repetir-se".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nNou balanç de la crisi migratòria a Ceuta: almenys 141 morts Gerard Mira\r\n\r\n