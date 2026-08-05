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El PP demana que el Senat habiliti el mes d’agost per abordar la crisi migratòria de Ceuta

Política

  • El Col·legi de l'Advocacia denuncia que a la frontera de Ceuta s'estan vulnerant els drets humans

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Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 19:23

El PP ha demanat al Senat que habiliti el mes d’agost per abordar la “greu crisi de seguretat nacional i immigració” generada després de l’arribada de milers de migrants a Ceuta. Els populars reclamen reunir les comissions de Defensa, Interior, Exteriors i Seguretat Nacional i que els ministres responsables donin explicacions sobre els fets, segons apunten fonts del partit aquest dimecres. Així mateix, el PP també reclama a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que convoqui l’abans possible la Diputació Permanent per reunir les mateixes comissions al Congrés. “El PP espera que Armengol no blindi els ministres ni permeti que el govern continuï de vacances sense donar explicacions” afirmen les mateixes fonts.

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