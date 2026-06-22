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Societat

Comença la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord

  • La capçalera de la manifestació amb el lema d'enguany -

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Publicat el 22 de juny de 2026 a les 11:25
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 11:27

En marxa la consulta per decidir el nom oficial que tindrà la Catalunya Nord. Els votants tenen des d'aquest mateix dilluns fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual de Pirineus Orientals o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament.

Durant aquests gairebé dos mesos, els electors podran escollir la forma que prefereixin a través de correu ordinari o telemàticament a través d'aquesta web. La votació telemàtica, però, no s'obrirà fins a l'1 de juliol.

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