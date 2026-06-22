Comença la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord

En marxa la consulta per decidir el nom oficial que tindrà la Catalunya Nord. Els votants tenen des d'aquest mateix dilluns fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual de Pirineus Orientals o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament.\r\n\r\nDurant aquests gairebé dos mesos, els electors podran escollir la forma que prefereixin a través de correu ordinari o telemàticament a través d'aquesta web. La votació telemàtica, però, no s'obrirà fins a l'1 de juliol.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa Catalunya Nord vota el seu nom malgrat les traves franceses Lluís Girona Boffi\r\n\r\n