Barcelona culmina la reurbanització del carrer de Balmes amb més espai per als vianants

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de reurbanització del carrer de Balmes, entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els treballs, iniciats la tardor del 2024 i amb una durada prevista inicialment fins al febrer del 2026, han permès renovar uns 15.000 metres quadrats amb una inversió d’uns 7 milions d’euros. La principal actuació ha estat l’ampliació de les voreres, que ara tenen una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé dos metres més que abans. També s’han creat nous passos de vianants, s’ha renovat la pavimentació i s’ha millorat el sistema de recollida d’aigües.\r\n\r\nLa reforma també ha permès incorporar més vegetació a l’espai públic. Pel que fa al trànsit, Balmes manté dos carrils de pujada, un reservat al transport públic i als taxis, i un de baixada, a més d’un carril de serveis amb zones de càrrega i descàrrega, aparcament per a motos, bicicletes i persones amb mobilitat reduïda, parades d’autobús i contenidors. En els pròxims mesos, l’Ajuntament preveu culminar altres actuacions de llarga durada, com la reforma de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig i les obres del col·lector de Vila i Vilà.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBarcelona amaga un carrer dedicat a una persona que mai va existir\r\n\r\n