El Govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre

La Generalitat retransmetrà en directe l’eclipsi solar total del 12 d’agost des de l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes (Baix Ebre), l’únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l’observació de les diferents fases del fenomen. L’eclipsi començarà a les 19.36 hores i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 20.30 hores, amb una durada aproximada d’un minut i mig.
La jornada començarà a les 12.30 hores amb els parlaments institucionals i continuarà a les 16.00 hores amb les conferències científiques. A les 19.36 hores, coincidint amb l’inici de l’eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen, el qual no es tornarà al país en els pròxims 154 anys. La fase de totalitat arribarà al sud del país al voltant de les 20.30 hores. Durant aproximadament un minut i mig, la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l’enfosquiment sobtat del cel.
Entre els participants de la jornada hi haurà el premi Nobel de Física Didier Queloz; l’astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker; el primer astronauta espanyol a viatjar a l’espai i actual president d’Hispasat, Pedro Duque; el sotsdirector de l’Observatori Vaticà, Pavel Gabor, i la investigadora de la NASA Goddard Space Flight Center Teresa Nieves-Chinchilla. També hi intervindran el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador J. Ribas; el responsable de cultura científica de l’Observatori de l’Ebre, Juan José Curto, i l’astrofísic de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) Ignasi Ribas.
Deixar un llegat per a la ciència
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que la retransmissió permetrà que “qualsevol persona, sigui on sigui, pugui viure aquest moment històric” i ha defensat que l’objectiu és que l’eclipsi deixi un llegat en forma de més interès per la ciència i la recerca. El Govern assenyala que el directe també permetrà seguir el fenomen a les persones que no es puguin desplaçar fins a la franja de totalitat o als punts d’observació habilitats, així com des de les zones on les condicions meteorològiques dificultin l’observació directa.
La iniciativa forma part de ‘Catalunya mira al cel’, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l’eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l’astronomia i l’espai. La retransmissió es farà amb la col·laboració de l’Observatori de l’Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.