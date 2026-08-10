Barcelona amaga un carrer dedicat a una persona que mai va existir

Darrere els noms dels carrers d'una ciutat acostuma a haver-hi grans històries. Alguns homenatgen grans figures de la història que del nostre país, des d'expresidents fins a famílies nobles que van marcar un abans i un després en l'evolució de la capital catalana. El nomenclàtor de la ciutat, però, també amaga altres curiositats i, fins i tot, algun nom completament inventat. És el cas del carrer Guillem de Llúria, al Poblenou.
Aquest carreró de la capital catalana està dedicat a un personatge que no existeix, ni en la història ni en la ficció. Es troba entre els carrers Taulat i Amistat i, antigament duia el nom de Roger de Llúria, el militar italià. Ara bé, aquest era el nom del carrer quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals, annexionat a Barcelona des de fa més d'un segle. En el moment de la fusió, però, aquest carrer va quedar duplicat, ja que també hi ha un carrer -més gran i més conegut- amb el nom de Roger de Llúria al barri de l'Eixample.
Arran d'aquesta duplicitat, la qual el nomenclàtor de la ciutat no tolera, es va prendre la decisió arbitrària de modificar-lo de Roger a Guillem. El motiu amagat darrere aquest nou bateig és desconegut, i així seguirà sent-ho. Hi ha qui creu que es deu a un error històric, altres que pensen que no es van voler trencar gaire les banyes per rebatejar-lo. Sigui com sigui, aquest carreró del Poblenou va passar de dir-se Roger a Guillem.
Un carrer que tornarà a canviar de nom
El carrer Guillem de Llúria, que ja va patir un canvi, està a punt de desaparèixer. El plenari de juliol del districte de Sant Martí va aprovar modificar la nomenclatura d'aquest petit passeig i passar-se a dir carrer de Manolo Hugué, destacat escultor, pintor i dissenyador de joies català. Va ser una figura clau del moviment noucentista i va mantenir una estreta relació amb les avantguardes artístiques de principis del segle XX. Un cop la placa del carrer Guillem de Llúria desaparegui, la curiositat del seu nom també quedarà enterrada.