El Brunch Electronik acaba amb 13 detinguts i 74 mòbils recuperats

Els Mossos d’Esquadra han detingut 13 persones durant el Brunch Electronik Festival, celebrat aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. Un festival que ha reunit 26.500 assistents en el moment de màxima afluència.\r\n\r\nSet dels arrestats estan acusats d’haver robat 74 telèfons mòbils, mentre que tres més han estat detinguts per temptativa de furt de telèfon. A més, els Mossos han detingut una persona per un delicte de salut pública per possessió de drogues, una altra per agressió sexual amb tocaments i una última perquè tenia un requeriment judicial pendent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Mossos investiguen un tiroteig després d’una baralla a Nou Barris Pau Espí Solé\r\n\r\n