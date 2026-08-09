Veïns de Barcelona reclamen més biblioteques obertes a l’agost per refugiar-se de la calor

L’Ajuntament manté obertes 19 de les 41 biblioteques municipals aquest mes d'agost, cinc més que l’any passat, però veïns d’alguns barris reclamen ampliar el servei. A Horta, per exemple, demanen que Can Mariner obri també a l’agost perquè les biblioteques són "essencials" com a refugis climàtics.\r\n\r\nLes biblioteques obertes s’integren a la xarxa de prop de 500 refugis climàtics de la ciutat. Els veïns destaquen que, a diferència d’altres equipaments, permeten passar-hi estones llargues amb aire condicionat, estudiar, llegir o simplement descansar. La demanda arriba després d’un juliol excepcionalment càlid i sec a Catalunya. A Horta, l’associació veïnal reclama que cada districte disposi de més d’una biblioteca oberta durant l’estiu, com ja passa a Nou Barris, on n’hi ha tres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nNo et cremis la retina: com han de ser les ulleres per poder veure l’eclipsi amb seguretat? Marc Orts i Cussó\r\n\r\n