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Veïns de Barcelona reclamen més biblioteques obertes a l’agost per refugiar-se de la calor

Societat

  • Cartell de refugi climàtic a la biblioteca Can Mariner del barri d'Horta de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 d’agost de 2026 a les 14:27
Actualitzat el 09 d’agost de 2026 a les 14:31

L’Ajuntament manté obertes 19 de les 41 biblioteques municipals aquest mes d'agost, cinc més que l’any passat, però veïns d’alguns barris reclamen ampliar el servei. A Horta, per exemple, demanen que Can Mariner obri també a l’agost perquè les biblioteques són "essencials" com a refugis climàtics.

Les biblioteques obertes s’integren a la xarxa de prop de 500 refugis climàtics de la ciutat. Els veïns destaquen que, a diferència d’altres equipaments, permeten passar-hi estones llargues amb aire condicionat, estudiar, llegir o simplement descansar. La demanda arriba després d’un juliol excepcionalment càlid i sec a Catalunya. A Horta, l’associació veïnal reclama que cada districte disposi de més d’una biblioteca oberta durant l’estiu, com ja passa a Nou Barris, on n’hi ha tres.

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