El risc de violència masclista creix durant l'estiu

El risc de casos de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu: els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari, i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Hèlia, Elisa Covelo, explica en una entrevista a l'ACN que "sempre hi ha més risc d'una violència més greu" quan hi ha moments de "canvis", com ara una separació, un embaràs o un postpart, o també els períodes de vacances. "Les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien", ha argumentat.
La coordinadora d'Hèlia remarca que durant l'estiu, Nadal i altres ponts llargs "augmenta el risc" dels casos de violència masclista, tot i no ser-ne la causa: "No hi ha assassinats masclistes perquè és estiu o perquè fa calor. La violència és lineal, i hi ha moments que fa repunts on s'agreuja", apunta. En aquest sentit, des de l'entitat feminista diuen que a l'estiu sí que hi ha "patrons" i "elements de risc" que fan que hi pugui haver més casos.
Entorn, aïllament i canvis
Covelo destaca que, durant els mesos d'estiu, els moviments i desplaçaments que fa la possible víctima també provoquen que perdi el seu suport comunitari. Un entorn que poden formar les amistats, la família, o d'altres perfils professionals com una psicòloga o una professora o companya de qualsevol activitat lúdica que faci d'"elements protectors" durant l'any.
"La comunitat sosté, ajuda que [les violències] no passin o que es repari, i tot això desapareix a l'estiu", argumenta Covelo. A més, indica que encara que la possible víctima es quedi a casa seva, aquest entorn potser sí que marxa fora de vacances, de manera que la situació de "pèrdua" és força similar.
Aquests "elements de risc" no ajuden la víctima, que queda aïllada, un fenomen "clàssic" que afavoreix els casos de violències masclistes. Com més aïllament hi ha, menys capacitat de resposta o de sortir de la relació hi ha, i alhora més opcions tindrà l'agressor, tal com apunta la coordinadora d'Hèlia.
L'estiu també és una època de canvis. D'alguna manera s'atura la dinàmica de la resta de l'any, sigui per les vacances, perquè hi ha més hores de convivència, i també perquè acostuma a haver-hi més temps lliure i, per tant, més capacitat de reflexionar sobre una relació.
Segons Covelo, aquesta nova realitat fa que moltes dones es plantegin aplicar canvis a la seva vida. És per això que a l'estiu hi ha més separacions. I, tal com alerta, hi ha un "major risc" de violència en etapes de canvis: durant una separació, durant un embaràs i un postpart, o durant les vacances.
"Afectació directa" en els infants
Durant l'entrevista, Covelo també destaca que el factor de les vacances d'estiu també afecta els infants d'una família: "Aquests mesos no tenen escola, i el risc també puja per a ells", reflexiona. Així, reitera que no s'han de veure els nens com a "víctimes indirectes, passius i observadors de la situació", sinó com a "subjectes actius i afectats directes" per la violència masclista.
Des d'Hèlia també insten les administracions a reforçar els serveis d'atenció a les dones i víctimes durant l'estiu. I reflexionen que, si ja hi ha mancança de serveis durant tot l'any, encara més entre el juliol i l'agost, quan alguns d'aquests serveis tanquen, tot i el repunt que hi pot haver de casos.
Increment de les denúncies a l'estiu
Fonts del Departament d'Igualtat i Feminisme també han constatat a l'ACN que les denúncies per violència masclista tendeixen a augmentar durant els mesos d’estiu. Ara bé, l'increment no implica necessàriament una incidència més gran de les violències masclistes, ja que també pot respondre a més detecció dels casos, a un millor coneixement dels recursos disponibles i a més predisposició de les víctimes a denunciar, fruit també de les accions de sensibilització i difusió dels serveis.
Alhora, en la línia de Covelo, han afegit que l’estiu concentra diversos "factors de risc", com l’augment del temps de convivència, la pèrdua temporal de xarxes de suport i espais de detecció habituals o determinades tensions familiars i socials pròpies d’aquest període. Per aquest motiu, el departament ha reforçat la planificació dels serveis durant els mesos d’estiu i apropa els recursos de prevenció, detecció i atenció a través del Punt Lila Mòbil als espais amb més afluència de persones.
Atenció més enllà de grans esdeveniments
Els Punts Lila Mòbils pretenen "apropar-se en entorns amb dones adultes o grans", a diferència dels que s'instal·len en festes majors i altres esdeveniments d'oci nocturn, tal com explica l'educadora social especialitzada en violència de gènere i una de les tècniques de la iniciativa, Núria Sorribes. "És necessari que la població més adulta conegui els recursos i pugui participar en la sensibilització per tal de reconèixer situacions de violència masclista", ha subratllat Sorribes.
L'educadora social diu que en aquests punts itinerants aprofiten la concentració de gent com ara la que hi pot haver en una platja o en un mercat setmanal i, en primer lloc, donen informació dels serveis d'atenció a les víctimes de violència masclista que hi ha a Catalunya. A més, ofereixen dinàmiques i activitats per tal de conscienciar a la població de com identificar situacions de violència masclista per tal de denunciar-les, un fet que encara "no està del tot integrat".
La importància que aquests punts lila s'estenguin arreu del territori i sobretot a l'estiu és perquè és el moment que "hi ha més temps d'oci i la gent surt a comprar, a passejar o a banyar-se". És en aquesta situació que s'ofereix com un recurs "a peu de carrer" que permet establir "converses amb dones que t'expliquen coses" a partir de les quals es pot detectar algun episodi de violència masclista.
Segons dades de la Generalitat, des del 2011 i fins a finals d'aquest juliol hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya, 130 dels quals per part de la parella o exparella. El mes amb més feminicidis és l'abril, amb 23, seguit del gener, amb 17, però a continuació ja venen juny, juliol, agost, novembre i desembre.