La meitat dels joves veu el feminisme com una «eina política de manipulació i adoctrinament»

La meitat dels joves (49,2%) creu que el feminisme és una "eina política de manipulació i adoctrinament". Si ho separem per homes i dones, aquesta percepció puja al 51,5% entre els barons i baixa al 38,3% en el cas de les dones. Més dades: gairebé quatre –no arriba– de cada deu joves (38,4%) es considera feminista. Així ho revelen les dades extretes del Baròmetre de Joventut i Gènere 2025, que la Fad elabora cada dos anys i que ha publicat aquest dimarts.
El baròmetre, que analitza les percepcions, actituds i vivències de la joventut espanyola respecte al gènere, mostra una davallada del feminisme entre els joves, quan fa només cinc anys el 49,9% d'aquests s'ho considerava. L'estudi, que és finançat per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, inclou una mostra de 3.327 persones residents a l'Estat, 1.528 de les quals tenen entre 15 i 29 anys.
Els resultats assenyalen que quatre de cada deu joves s'identifica com a feminista i prop de la meitat creu que és una eina de "manipulació política". El 2017, el percentatge de persones feministes era del 34,6% i, quatre anys després, pujava fins al 49,9%. En el darrer baròmetre, el de 2023, aquesta xifra ja va baixar fins al 42%.
En la mateixa línia, les estadístiques publicades aquest dimarts apunten que una de cada dues dones joves (51,3%) s'identifica com a feminista, enfront del 26% en el cas dels homes.
La identificació feminista augmenta amb l'edat
Si es tenen en compte les persones entrevistades entre els 30 i els 39 anys, aquesta és l'única franja en què més de la meitat dels espanyols (52,2%) es declara feminista. Entre els 15 i els 29, el percentatge és del 38,4% i, a partir dels 40, està al voltant del 40%.
La directora general de Fad Joventut, Beatriz Martín Padura, creu que les dades reflecteixen que la joventut "està exposada a discursos contradictoris que influeixen en el seu posicionament". Així mateix, la directora d'investigació de la fundació, Anna Sanmartín, considera que el concepte del feminisme està "molt manipulat políticament" i, per això, fa una crida a fer "comunicació" i "pedagogia".
Sobre la desigualtat de gènere
D'altra banda, el baròmetre recull que un 48,9% de la joventut considera que a Espanya sí que existeixen desigualtats de gènere grans o molt grans. Aquesta xifra també és diferent en el cas de les dones i els homes: el 61,4% d'elles veu "desigualtats elevades", enfront del 36,7% d'ells.
L'estudi també analitza els estereotips l'àmbit laboral i domèstic. En aquest sentit, les dades indiquen que un 27,2% considera que la investigació i la ciència són àmbits més adequats per als homes, i entre un 36% i un 45% associa també al gènere masculí sectors com la informàtica, la gestió empresarial o les enginyeries.
Quant a les tasques de la casa, un 56,2% dels enquestats asseguren que existeix un repartiment igualitari de les tasques. Tot i això, asseguren que quan aquesta equitat no es produeix, aquesta feina recau principalment en les dones (38,2%), enfront d'un 2,3% que assegura que ho fan els homes.