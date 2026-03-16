La placa dedicada al creador de l'estelada reapareix a Wallapop després de vuit anys

La placa dedicada a Vicenç Albert Ballester, creador de l'estelada, ha reaparegut després de vuit anys a Wallapop. L'any 2013 es va inaugurar una placa commemorativa a l'activista i polític barceloní a la cruïlla del carrer Comerç amb el passeig de Lluís Companys, on antigament hi havia els "jutjats nous" de la ciutat. Cinc anys després, el 2018, aquests jutjats van quedar enderrocats i a hores d'ara l'espai continua buit. Des de llavors no s'havien tingut més notícies sobre l'estat de la placa commemorativa a Vicenç Albert Ballester.
La Fundació Reeixida ha intentat restituir la placa que ubicava la placeta barcelonina dedicada al creador de l'estelada, però no ha tingut èxit. Denuncien que, malgrat les instàncies presentades al districte de Ciutat Vella i al nomenclàtor de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona no ha posat en marxa cap actuació per restituir la placa. De fet, segons asseguren, només han rebut una resposta automàtica indicant que ho estudiarien. Ara, però, aquesta placa ha reaparegut a la venda a Wallapop.
Des de la Fundació Reeixida consideren que és "vergonyós" que el govern municipal no hagi donat cap informació sobre la "desaparició" de la placa inaugurada el 2013. De fet, consideren que és un "retrat exacte" del "desinterès" de l'administració per la memòria col·lectiva del país. La placa commemorativa dedicada a Vicenç Albert Ballester ha reaparegut després de vuit anys al portal de vendes Wallapop, però des de la Fundació Reeixida continuen collant l'Ajuntament de Barcelona per aconseguir un compromís oficial per restituir la dedicatòria al creador de l'estelada.
La llarga història de l'homenatge a Vicenç Albert Ballester
L'activista i polític barceloní va morir el 1938, durant la Guerra Civil espanyola. Ja llavors se li va proposar al llavors alcalde de Barcelona, Hilari Salvadó, posar-li el seu nom a una plaça de la ciutat com a homenatge pel seu compromís amb Catalunya i la llibertat. Una petició a la qual el batlle va acceptar, però que va quedar amagada en un calaix a causa de la victòria franquista. El 1985, després de la dictadura, amb Pasqual Maragall al capdavant de l'alcaldia, la proposta va tornar a posar-se sobre la taula. Gairebé coincidint amb la publicació del llibre de Joan Crexell, Origen de la bandera independentista (El Llamp, 1984), l'editor Enric Borràs i l'autor del llibre van instar Maragall de reprendre el nomenament frustrat de la plaça de Vicenç Albert Ballester. Malgrat el compromís verbal, mai es va arribar a posar per escrit.
Dècades després, el 2008, la Fundació Reeixida va posar-se al capdavant de la lluita per l'homenatge al creador de l'estelada i li van traslladar una proposta formal al llavors alcalde, Jordi Hereu, i aquell mateix any es va aprovar. El 2013, després dels tràmits necessaris, es va concretar aquesta plaça en una cruïlla del districte de Ciutat Vella. Allà, però, només s'hi va estar cinc anys i, després de l'enderrocament dels edificis on hi havia la placa commemorativa, ha estat desapareguda fins ara, que ha aparegut a la venda per Wallapop. La Fundació Reeixida assegura que continuarà pressionant l'Ajuntament fins a rebre algun gest per restituir la memòria històrica del creador de l'estelada.