Vaga de professors: calendari, mobilitzacions i serveis mínims

Aquest dilluns ha començat la setmana de vagues educatives territorialitzades per rebutjar l'acord de CCOO i UGT amb el Departament d'Educació per un increment de 1.500 euros bruts anuals d'aquí a quatre anys i la reducció de les ràtios, amb un alumne menys per aula en tres anys, entre altres. USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical s'han desmarcat dels dos grans sindicats, que no són majoritaris al sector, i han convocat una aturada que, per tant, no és unitària com la de l'11 de febrer.
El calendari de la vaga: quines comarques s'aturen cada dia?
Els sindicats convocants han organitzat una setmana d'aturades territorialitzades de dilluns a dijous i una convocatòria per a tot Catalunya divendres. Dilluns és el torn del Barcelonès i el Baix Llobregat; dimarts, del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre; dimecres, de l'Alt Pirineu i Aran, la Catalunya Central i Lleida; i dijous, de les comarques de Girona, el Maresme i els Vallesos.
Els serveis mínims a les escoles
La Generalitat ha decretat els serveis mínims per a la vaga educativa i ha determinat que hi ha d'haver un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO, i una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial hi ha d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33%.
Pel que fa al monitoratge de menjador, servei de cuina, acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir el lleure, també hi ha d'haver la meitat del personal. I, finalment, al complex educatiu de Tarragona, s'ha decretat la meitat del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el servei habitual en infermeria, vigilància i el torn de nit dels tutors.
Les mobilitzacions previstes: talls i manifestacions
Els sindicats confien que la mobilització serà molt gran, especialment divendres, quan la convocatòria és per a tot el país. En aquest sentit, la CGT ha sumat el personal d'atenció educativa (PAE), el d'administració i serveis (PAS), el de lleure educatiu i el de les escoles bressol a la convocatòria; la IAC-Catac també hi ha afegit el d'administració de cara a divendres i la Intersindical a la concertada, tot i que no és el sindicat majoritari en aquest àmbit. A més, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat l'alumnat de secundària a la vaga divendres.
Cada dia hi haurà mobilitzacions a les zones on hi ha convocada la vaga i s'espera una mobilització "històrica", en paraules de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. La previsió és que hi hagi talls de carretera, mobilitzacions als centres escolars, davant d'alguns ajuntaments i una manifestació diària en cadascun dels territoris on hi ha convocada la vaga aquell dia, segons van explicar els mateixos sindicats en una atenció als mitjans divendres passat. Aquest dilluns, la manifestació ha estat convocada a les 12.30 hores a la plaça Urquinaona.
Amb aquest calendari de mobilitzacions sobre la taula, els sindicats ja han alertat Educació que ha de tornar a seure a negociar, però han afirmat que ara el paradigma ha canviat i que aquesta negociació ha de ser en el marc del comitè de vaga, només amb els sindicats convocants. Al seu torn, el Departament reitera que no reobrirà les negociacions. "El nostre horitzó és el de començar a desplegar l'acord -amb CCOO i UGT- tan aviat com sigui possible", va afirmar aquest diumenge el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, a 3CatInfo.