Mor un motorista en un xoc amb un turisme a l’N-IIa a Martorell

Un motorista ha mort aquest dissabte a la nit en un accident de trànsit a l'N-IIa a Martorell. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari es va registrar a les 20.52 hores, quan els Mossos van rebre l'avís. Concretament, l'accident es va produir al punt quilomètric 586,8 de la via en sentit Martorell.
Per causes que s’estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i, a conseqüència d’això, el motorista va morir. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell.
Arran del sinistre, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d’any 54 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes i 19 ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha tres ciclistes, vuit vianants i un per un accident amb tractor.