Mor Josep Vallverdú, el centenari creador del Rovelló

Josep Vallverdú ha mort. El polifacètic escriptor -narrador, poeta, dramaturg, lingüista i traductor- ha traspassat aquest dimarts als 103 anys d'edat. El centenari creador del Rovelló es va acomiadar de la vida pública fa tot just sis mesos després d'una vida intensa com un dels fars culturals de Ponent i del país.
103 anys de vida i cultura
El passat 9 de juliol Vallverdú va complir 103 anys. Els va celebrar lluny del ritme intens que el va acompanyar durant les últimes dècades -en especial en els darrers anys-, quan homenatges, conferències i presentacions -i un any dedicat al seu centenari en vida- el van convertir en un dels escriptors més estimats i reconeguts del país.
Fa mig any va anunciar que deixava la vida pública i el seu dia a dia transcorria amb una calma que ell mateix resumia amb una paraula que li agradava especialment: “acasat”. Malgrat la llarga edat, continuava escrivint relats breus i no perdia el costum de seguir l’actualitat. “Encara estic pendent dels titulars i de les notícies”, explicava a Nació fa pocs dies. De fet, fins fa dos anys va ser col·laborador habitual d'aquest diari.
Josep-Lluís Carod-Rovira, un dels grans amics de l'escriptor, el va glosar en aquest article coincidint amb el darrer aniversari que ha pogut celebrar. En destacava una longevitat inèdita en la cultura catalana, però sobretot la capacitat per comprendre la realitat, també la situació crítica del català. En aquest sentit, en recordava aquesta frase recent: “Les esperances conviden el futur. Alguna cosa hem d’esperar sempre”.
De Lleida a Balaguer
Nascut el 9 de juliol de 1923 a Lleida, ha passat la darrera dècada a Balaguer. De fet, segons han confirmat fonts del seu entorn, ha mort al seu domicili a la capital de la Noguera. A la ciutat intentava caminar cada dia abans que la calor comencés a ser intensa. El passeig de l’Estació i l’avinguda Pere III formaven part de la seva ruta gairebé diària, una manera de mantenir-se actiu i de continuar observant el món des de la discreció.
Al llarg de més de set dècades de dedicació a les lletres, Josep Vallverdú havia publicat més de tres-cents títols entre novel·les, contes, assaigs, traduccions i memòries. Ara bé, serà recordat per sempre com el creador del Rovelló, la història d'un gos de pagès lliure, curiós i intrèpid, amb una mirada tendra però gens ensucrada sobre el món rural i els vincles amb la natura.
L’obra, publicada per primera vegada el 1969, va marcar un punt d’inflexió en la literatura infantil en català per la seva qualitat literària, el to realista i l’empatia amb què retrata els animals i els infants. La seva popularitat va ser tal que a principis dels 2000 es va adaptar a una sèrie d’animació produïda per D’Ocon Films, que es va emetre a Canal 33 i que després es va distribuir a diversos països d’Europa, Amèrica i fins i tot al Japó i Austràlia. També va arribar al cinema en format animat.
Fa 12 mesos, just quan Vallverdú va complir 102 anys, va publicar El retorn de Rovelló, una nova trama protagonitzada pel gos, però amb tocs de misteri.
A banda de Rovelló, obres com En Roc Drapaire, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver també formen part de l’imaginari de diverses generacions de lectors.
La seva trajectòria va ser distingida amb alguns dels màxims reconeixements del país, com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya o el Premi Nacional de Cultura, però sobretot la dels seus lectors i de tots els que es van conèixer: un homenot de la literatura catalana que des de Ponent ens deixa un llegat immens.